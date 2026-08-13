샤이니 온유 측 "'주사 이모' 의혹 경찰 조사…사실관계 그대로 진술"

AI 핵심 요약beta
- 샤이니 온유가 12일 불법 시술 의혹 조사에 성실히 임했다고 소속사가 밝혔다.
- 소속사는 온유가 병원 방문 당시 적법성 의심 정황은 없었다고 설명했다.
- 경찰은 온유 등에게 무면허 시술 혐의를 조사 중이다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 샤이니 온유가 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 불법 의료 시술을 받은 혐의로 경찰 소환 조사를 받은 가운데, 소속사 측이 "수사기관의 조사에 성실히 임했다"라고 밝혔다.
소속사 그리핀엔터테인먼트는 12일 공식입장을 통해 "지난해 12월 입장문을 통해 밝힌 바와 같이, 온유는 과거 지인의 소개로 한 병원을 방문해 피부 관리 목적의 진료를 받은 사실이 있다"며 이같이 말했다.
이어 "당시 온유는 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관련자로 인식하고 있었으며, 의료 면허나 절차의 적법성을 의심할 만한 정황은 없었다"라고 강조했다.
소속사 측은 "온유는 지난 5월 한 차례 진행된 관련 조사에서 위와 같은 사실관계를 있는 그대로 진술하고, 수사기관의 조사에 성실히 임했다"라며 "현재 수사가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바란다"고 말했다.
끝으로 "당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 앞으로도 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.
이날 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 5월과 6월 온유와 전현무를, 지난달에는 키와 크리에이터 입짧은햇님을 의료법 위반 혐의 피의자 신분으로 각각 불러 조사했다.
이들은 소위 '주사 이모'로 불리는 여성 A씨에게 불법으로 의료 시술을 받은 혐의를 받고 있다. A씨는 국내 의사 면허 없이 오피스텔과 차량 등 개인 공간에서 이들에게 수액 주사를 놓고 항우울제를 처방한 혐의로 2월 경찰 조사를 받았다. 경찰은 지난해 말 A 씨의 출국을 금지한 데 이어 A 씨의 거주지 등을 압수수색 한 바 있다.
alice09@newspim.com