"세계 육상인 대구 매력에 푹 젖었다"...WMAC대구2026 13일간의 감동

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35세부터 106세까지 세대 초월한 도전…세계 마스터즈육상경기대회 마무리

신기록·도전·감동 빛난 13일…폭염·우천 속 선수 안전 최우선 안정적 대회 운영

경기 넘어 관광·문화·쇼핑까지…'Athletes Holiday in Daegu' 실현

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = '2026 대구세계마스터스육상경기대회'가 3일 폐회식을 끝으로 13일간의 열전이 마무리됐다.

13일간 새로운 기록이 쏟아지고 자신의 한계에 도전하는 감동이 쏟아졌다. 또 세계 각국의 마스터스 육상인들은 대구에서 자신의 기록과 한계에 도전하고 관광과 문화, 축제를 함께 즐겼다.

WMA 대구2026 헌액식[사진=대구시]2026.09.03 nulcheon@newspim.com

대구는 성공적인 대회운영을 통해 '국제 육상도시'로서의 역량을 유감없이 과시했다.

지난 8월 21일 개회식을 시작으로 막을 올린 'WMAC대구2026'은 34개 종목에서 5세 단위 연령 그룹별 경기가 펼쳐졌다.

세계 각국에서 온 35세부터 106세까지 다양한 연령대의 선수들이 각자의 목표를 향해 도전을 이어가며 감동의 선사했다.

WMA대구2026 국내최고령 김명락 선수[사진=대구시] 2026.09.03 nulcheon@newspim.com

◆ 세계신기록 잇따라… 35세부터 106세까지 빛난 도전

세계 각국의 마스터스 선수들이 연일 기록을 경신하며 세계적인 수준의 경기력을 선보여 세계신기록 17건, 대회신기록 50건이 탄생했다.

특히 대회 최고령 참가자인 106세의 사왕 잔프람(Sawang JANPRAM·태국)은 'M105 원반던지기'에서 7m59, 창던지기에서 10m04를 기록하며 두 종목에서 세계신기록을 세웠다.

국내 최고령 참가자인 90세 김명락 선수는 100m를 완주했으며 호주의 90세 알윈 반스비(Alwyn BARNESBY·M90)는 10km를 완주한 데 이어 하프마라톤에도 출전해 코스를 끝까지 달려 마스터스 육상의 진정한 정신을 보여주었다.

WMA대구2026에서 5개의 금메달을 목에 건 신행철 선수.[사진=대구시]2026.09.03 nulcheon@newspim.com

한국 선수들의 활약도 돋보였다.

김철균(M55)이 장대높이뛰기, 박재명(M40)이 창던지기에서 금메달을 차지하고 함연식(M45)은 5000m에서 금메달을 목에 걸었다. 하프마라톤에서는 변은주(W35)가 금메달을 차지했고 이광률(M65)은 1시간 20분 14초의 대회신기록을 세우며 금메달을 획득했다.

신행철(M70) 선수는 800m, 1500m, 5000m의 트랙 달리기부터 10km와 하프마라톤 도로경기까지 총 5개의 금메달을 목에 걸고 6km 크로스컨트리에서는 은메달을 획득하여 대한민국 마스터스 육상의 저력을 보여주었다.

'WMA대구2026' 13일간의 열전이 펼쳐진 대구스타디움[사진=대구시]2026.09.03 nulcheon@newspim.com

◆ 선수 안전 최우선… 관계기관 협업으로 안정적 대회 운영

대회 기간 폭염특보가 이어졌으나 조직위원회는 선수 안전을 최우선에 두고 경기·의료·안전 대응 체계를 가동했다.

국가정보원 대구지부와 대구경찰청, 대구소방안전본부, 군부대, 감염병 대응 팀 등 관계기관도 대회를 앞두고 주요 시설에 대한 대테러·안전 점검을 실시하고 대회기간 합동상황실을 가동해 안전상황을 관리하는 등 안전한 대회 운영을 뒷받침했다.

대회기간 경기장 의무실에서는 총 237명의 선수와 참가자에게 의료지원을 실시했다. 이 중 30명이 병원으로 이송돼 진료를 받았다.

대구시의사회와 AI․바이오 메디시티 대구협의회 등 지역 의료진을 비롯 응급구조사와 간호사들이 현장에서 선수들의 건강과 안전을 지원했다. 온열질환과 경기 중 부상 등에 신속하게 응급 조치하고 현장 의료진의 판단에 따라 병원으로 이송하는 등 적극적으로 대응한 결과, 중증 환자는 단 한 건도 발생하지 않았다.

특히 폭염과 갑작스러운 소나기 등 악조건 속에서도 500여 명의 대한·대구육상연맹 소속 심판과 지역 대학생으로 구성된 경기 운영 요원이 경기장에서 선수들과 함께 땀 흘리며 안정적이고 원활한 경기 운영을 이끌었다.

WMA대구2026에 참가한 외국인 선수들이 교통카드를 이용해 버스투어를 즐기고 있다.[사진=대구시]2026.09.03 nulcheon@newspim.com

◆ 경기 후엔 관광·쇼핑·먹거리… 대구 곳곳 누빈 세계 선수들

이번 대회는 경기장에서의 경쟁을 넘어 참가 선수와 가족들이 대구의 관광·쇼핑·먹거리까지 함께 즐기는 스포츠 축제장을 연출했다.

조직위에 따르면 대회가 끝난 3일 기준 'WMAC2026' 관광 프로그램 예약 누계는 675명으로 집계됐다.

참가자들은 경기 전후 대구의 주요 관광지를 둘러보고 동성로, 서문시장 등에서 쇼핑과 먹거리를 즐기는 등 경기장 밖에서도 대구의 다양한 매력을 경험했다.

대구시가 해외 참가자에게 제공한 무료 교통카드는 3일 기준 누적 이용 건수가 5만 건 이상으로 추산됐다. 참가자들은 무료 교통카드를 활용해 대중교통으로 대구 곳곳을 편리하게 이동하며 관광과 쇼핑, 외식 등을 즐겼다. 교통카드는 대회 종료 다음 날인 4일까지 이용할 수 있도록 했다.

칼라스퀘어와 서편광장에서는 한복·한방·뷰티 체험, 스포츠·피크닉존, 플리마켓과 푸드존을 비롯 버스킹과 국악 등 다양한 공연과 체험 프로그램이 이어졌다. 해외 선수와 가족들도 부대행사장을 찾아 시민들과 어울리며 경기와 관광·문화를 함께 즐기는 'Athletes' Holiday in Daegu'를 만끽했다.

WMA대구2026 부대행사 모습[사진=대구시]2026.09.03 nulcheon@newspim.com

◆ 조직위, 참가자 중심의 편의 서비스로 대회 운영 뒷받침

조직위원회는 세계 각국에서 대구를 찾은 선수와 동반자들이 경기와 체류에 불편함이 없도록 수송과 식음료 등 다양한 편의 서비스를 제공했다.

대회 기간 주요 거점과 경기장을 연결하는 11개 노선의 셔틀버스를 운행해 1만 8000여 명이 이용한 것으로 집계됐다. 경기장 내 매점과 칼라스퀘어 등 인근 식음료 시설을 운영해 선수와 동반자들이 경기 전후 편리하게 식사와 간식을 이용할 수 있도록 했다.

또 경기분야 심판과 운영요원들이 원활한 경기 진행을 지원했으며 등록·통역·수송 등 각 분야에서 활동한 844명의 자원봉사자들도 선수와 참가자들의 경기와 체류를 지원하며 대회 운영을 뒷받침했다.

WMA대구2026의 이색 폭염나기[사진=대구시]2026.09.03 nulcheon@newspim.com

◆ 국내외 언론도 주목… 대회와 대구의 매력 알려

대회기간 프레스센터를 운영해 국내외 취재진 약 150명에게 경기 정보와 보도자료를 제공하고 경기 취재와 선수 인터뷰 등 원활한 취재 활동을 지원했다.

세계신기록과 세대를 초월한 선수들의 도전은 물론 가족, 자원봉사자, 대학생, 해외 참가자들이 만들어낸 대회 곳곳의 따뜻한 이야기도 국내외 언론 매체를 통해 소개되며 대회의 의미와 감동을 더했다.

특히 해외 참가자들이 대구의 관광과 문화, 먹거리를 즐기는 모습도 함께 소개되며 개최 도시 대구의 매력이 국내외에 전달됐다.

WMA 대구2026 총회.[사진=대구시] 2026.09.03 nulcheon@newspim.com

◆ 2028년 차기 대회 개최지 '네덜란드 브레다' 선정

대회 기간인 8월 26일, 각국 대표 등 150여 명이 참석한 WMA 총회가 열려 2028년 네덜란드 브레다, 2030년 미국 휴스턴이 차기 대회 개최지로 선정됐다.

이번 대회를 계기로 도시 간 교류와 국제 네트워크도 확대됐다. 자매도시인 일본 히로시마시와 미국 타코마시 대표단이 개회식 참석과 교류 확대를 위해 대구를 찾았으며 2027년 세계마스터스실내육상경기대회 개최지인 미국 알라추아 카운티는 대회 기간 내내 홍보 부스를 운영하며 차기 대회를 알렸다.

국제자원봉사심판(IVO)들도 대한육상연맹 심판들과 함께 경기를 운영하며 서로의 심판 경험과 경기 운영 노하우를 공유하는 등 국제적인 스포츠 교류의 기회를 가졌다.

대회 마지막 날인 3일 오후 5시 대구스타디움에서 열린 폐회식은 13일간의 대회 기간 선수들이 보여준 도전과 감동이 담긴 하이라이트 영상 상영을 시작으로 마깃 정만 WMA 회장의 폐회사, 추경호 대구시장의 환송사, 임인환 대구시의회 의장과 박영기 대구시체육회장의 축사 순으로 진행됐다.

이어 지난 13일간 대구에서 세계 마스터스육상인들의 도전과 우정을 상징해 온 대회기가 내려졌다. 추경호 대구시장이 마깃 정만 WMA 회장에게 대회기를 전달하고, 마깃 정만 회장은 이를 차기 대회 개최지인 네덜란드 브레다의 피터 더 레이우 WMAC 브레다 2028 조직위원장에게 전달했다.

WMAC대구2026 폐회식서 환송사를 하는 추경호 대구시장.[사진=대구시]2026.09.03 nulcheon@newspim.com

피터 더 레이우 조직위원장의 차기 개최지 대표 연설에 이어 진기훈 조직위원회 사무총장의 폐회선언으로 공식 일정이 종료되고 선수와 자원봉사자, 심판진, 대회 관계자들이 함께 기념촬영을 하며 13일간의 여정이 마무리됐다.

마깃 정만(Margit Jungmann) WMA 회장은 "대회는 흔히 메달과 기록, 경기 결과로 평가되지만 대구를 떠나며 오래 기억하게 될 것은 대구의 따뜻한 환대와 새롭게 맺은 우정, 경쟁을 넘어 함께한 기쁨과 서로에 대한 존중"이라며 "마스터스 육상은 탁월함에는 나이의 한계가 없고, 꿈에는 유효기간이 없으며, 스포츠가 사람들을 하나로 이어주는 힘이 있다는 것을 다시 한번 일깨워줬다"고 말했다.

추경호 대구시장은 환송사에서 "13일간 대구를 빛내주신 세계 마스터스육상 가족과 대회의 성공을 위해 함께해 주신 WMA 임원, 심판, 자원봉사자 등 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "대구에서 함께한 도전과 우정이 오래도록 소중한 추억으로 남길 바라며 언제든 다시 대구를 찾아주시면 따뜻한 마음으로 맞이하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com