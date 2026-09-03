WK리그 화천 KSPO, ACWL 본선서 北 4.25 체육단과 '남북 대결'

AI 핵심 요약beta
- 화천 KSPO가 3일 AWCL 조추첨서 4.25체육단과 묶였다
- 화천 KSPO는 B조서 호찌민시티위민·이스트 벵골과 겨뤘다
- 첫 맞대결은 11월 1일이며 12개팀이 본선 경쟁했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 실업축구 WK리그 챔피언 화천 KSPO가 2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 본선에서 북한 4.25체육단과 맞붙는다.
AFC는 3일(한국시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르의 AFC 본부에서 2026-2027 AWCL 본선 조 추첨을 진행했다.
지난해 WK리그 우승팀인 화천 KSPO는 AWCL 본선에 직행했다. 화천 KSPO는 이날 진행한 조추첨 결과 B조에서 4.25체육단, 호찌민시티 위민(베트남), 이스트 벵골(인도)과 한 조를 이뤘다.
AWCL에 처음 출전하는 4.25체육단은 예선 D조에서 2승 1무, 29득점 1실점으로 조 1위를 차지해 본선에 올랐다. 두 팀은 오는 11월 1일 조별리그 첫 경기에서 맞붙는다.
AWCL에서 남북 클럽이 맞대결을 펼치는 것은 지난 5월 20일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 준결승 수원FC 위민과 북한 내고향축구단의 경기 이후 처음이다.
당시 내고향축구단은 수원FC 위민을 2-1로 꺾고 결승에 진출했다. 이어 결승에서는 도쿄 베르디(일본)를 1-0으로 제압하고 대회 첫 우승을 차지했다.
이 대회 디펜딩 챔피언 내고향축구단은 A조에서 아이낙 고베 레오네사(일본), 밤 카툰(이란), 에야와디 유나이티드(미얀마)와 다툰다.
C조에는 베이징 징탄(중국), 멜버른 시티(호주), 카야 일로일로(필리핀), 나사프(우즈베키스탄)가 편성됐다.
이번 대회에서는 총 12개 팀이 참가해 4개 팀씩 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1·2위와 조 3위 가운데 성적이 좋은 두 팀까지 총 8개 팀이 8강에 진출한다.
8강전은 내년 3월 조 1위 세 팀과 조 2위 가운데 가장 성적이 좋은 팀의 홈구장에서 열린다. 8강을 통과한 네 팀은 내년 5월 한 장소에 모여 준결승과 결승전을 치른다.
football1229@newspim.com