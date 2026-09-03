지소연 향한 주심의 성희롱 발언 사태, 축구협회 공정위 징계 여부 심의

AI 핵심 요약beta
- 축구협회 공정위가 3일 WK리그 성희롱 논란을 다뤘다
- 지소연은 28일 경기 중 주심 발언에 문제를 제기했다
- 협회와 연맹은 조사 뒤 징계·재발방지책을 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한축구협회 공정위원회가 여자 실업축구 WK리그 경기 도중 지소연(수원FC 위민)을 둘러싸고 불거진 심판의 성희롱 발언 논란을 다룬다.
대한축구협회 아마심판평가협의체는 3일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 회의를 열고 해당 경기에서 발생한 상황과 심판 판정 등을 논의했다. 심판평가협의체는 사안의 중대성을 고려해 심판 규정에 따라 관련 안건을 축구협회 공정위원회로 이첩하기로 결정했다.
축구협회 공정위원회는 경기 당시 상황을 살피고 관련자들의 소명을 청취한 뒤 규정에 따라 사실관계를 검토할 예정이다. 이후 조사 결과를 토대로 징계 여부와 수위 등을 판단한다.
논란은 지난달 28일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 위민과 서울시청의 2026 WK리그 22라운드 경기에서 발생했다.
전반 30분께 지소연과 주심 사이에 충돌이 발생하면서 경기가 약 4분간 중단됐다. 지소연은 경기 중 심판 무선 교신 과정에서 자신을 겨냥해 성희롱성 발언을 들었다고 주장했다.
지소연은 해당 발언에 문제를 제기하는 과정에서 경고를 받았다. 이 과정에서 수원FC 위민 코칭스태프도 심판진에 강하게 항의했다.
논란 이후 해당 주심은 발언이 특정 선수를 지칭한 것은 아니며 심판들 사이에 나눈 대화였다는 취지로 해명했다.
축구협회는 이번 사안을 계기로 유사 사례 재발 방지 대책도 마련할 예정이다. 축구협회는 "WK리그에서 선수와 심판을 비롯한 모든 경기 구성원이 서로를 존중하는 문화가 정착될 수 있도록 교육을 강화하고 노력을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
WK리그를 주관하는 한국여자축구연맹도 수원FC 위민 측의 의견을 청취하고 축구협회 심판보고서와 경기 감독관 보고서 등 관련 자료를 확인했다. 이후 축구협회 심판운영팀에 당시 상황과 발언 경위, 구체적인 사실관계 확인 및 향후 처리 방안에 대한 공식 입장을 요청했다.
여자축구연맹은 "선수가 자신을 대상으로 한 부적절한 표현이 있었다고 인식하고 문제를 제기한 사안인 만큼 선수의 인격과 존중, 리그 구성원 간 상호 신뢰와 공정한 경기 운영 환경에 직결된 사안으로 엄중하게 인식하고 있다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com