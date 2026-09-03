김민석, 공공기관 2차 이전 환영..."외교안보 부처·대법원 이전 논할 때 올 것"

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"세종은 워싱턴 서울은 뉴욕...글로벌 금융·문화수도로 만들어야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 3일 정부가 발표한 중앙행정기관과 공공기관의 추가 지방 이전과 관련해 "세종은 워싱턴 같은 행정수도, 서울은 뉴욕 같은 글로벌 금융·문화수도로 만들어야 한다"고 밝혔다.

김 대표는 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "앞으로 외교안보 부처의 세종 이전, 국민이 원할 경우 대법원 등 헌법기관 이전 등을 논할 때도 올 것"이라며 "대한민국의 '워싱턴-뉴욕 프로젝트'라고 할 수 있을 것"이라고 했다.

김 대표는 정부가 법무부와 성평등가족부 등 정부기관의 세종 이전, 수도권 공공기관 추가 이전 방침을 발표한 점을 언급하며 "대통령 세종집무실과 세종국회의사당 건립도 진행된다"고 설명했다.

김민석 더불어민주당 대표 [사진 = 뉴스핌DB]

공공기관 2차 이전에 대해서도 환영의 뜻을 나타냈다.

김 대표는 "해당 공공기관의 역할과 밀접한 지역에 위치하며 그 지역의 대학·기업·인재를 키워야 한다"며 "정부와 공공기관을 따라 기업들도 움직일 것이고, 그게 지방주도성장의 시작"이라고 짚었다.

그러면서 "입법과 예산으로 뒷받침하며 이전을 앞당길 길을 찾겠다"며 "이전 기관 종사자들의 자부심은 키우고 부담은 덜어드리겠다"고 했다.

이어 "서울과 지방이 함께 강한 나라, 모든 지역이 성장하는 나라, 전국 성장의 황금시대를 민주당이 열겠다"고 했다.

이용우 민주당 대변인도 서면브리핑을 통해 "공공기관 2차 이전으로 지방주도성장의 속도를 높이겠다"고 밝혔다.

이 대변인은 "이번 공공기관 2차 이전은 수도권 과밀을 해소하고 국가균형발전의 토대를 다지는 지방주도성장의 중요한 한 축"이라며 "공공기관을 옮기는 데 그치지 않고 지역의 일자리와 산업, 인재를 연결해 스스로 성장할 수 있는 기반을 만드는 것이 핵심"이라고 강조했다.

민주당은 해양수산부 이전 이후 부산의 인구 순유출이 1989년 이후 가장 적은 수준을 기록하고, 이전 공공기관의 지방소득세 추정액도 전국에서 가장 많은 것으로 나타났다며 공공기관 이전에 따른 지역경제 효과도 부각했다.

이 대변인은 "미래대응기금을 통한 지방 지원과 이번 예산안에 집중 편성한 지역 투자 사업을 차질 없이 추진하겠다"며 "민주당도 필요한 예산과 입법을 국회에서 흔들림 없이 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com