김석준 부산교육감, 9월 개학 맞아 '학교급식 특별모니터링' 진행

AI 핵심 요약beta
- 김석준 부산교육감이 3일 여고초서 급식 특별모니터링을 했다.
- 개학기 식중독 예방과 위생 관리 실태를 점검했다.
- 시교육청은 11일까지 합동 점검과 추가 점검을 한다.
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조리 및 보관 위생 수칙 확인
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 김석준 교육감이 3일 오전 동래구 여고초를 방문해 9월 개학을 맞아 안전한 급식 환경 조성을 목표로 학교급식 특별모니터링을 진행했다고 밝혔다.
이번 점검은 개학기 급식 위생 사고를 사전에 막고 학교 현장의 관리 실태를 직접 확인하기 위한 취지로 마련됐다.
이날 김석준 교육감은 조리실과 배식 과정 전반을 둘러보며 위생 관리 상태를 점검했다. 현장에서 학교급식 관계자들과 급식 운영과 안전사고 예방 방안에 대해 의견을 나누며 식중독 위험을 줄이기 위한 현장의 애로 사항과 개선 필요 사항을 청취했다.
또 배식과 시식 과정에도 참여해 학생들의 급식 만족도와 의견을 직접 들었다. 학생들이 느끼는 급식의 양과 질, 위생에 대한 인식 등을 확인해 향후 급식 정책과 현장 관리에 반영하겠다는 입장이다.
시교육청은 9월 중 부교육감 등 간부들도 학교 급식실을 찾아 식재료 검수와 위생 상태를 집중 점검할 계획이다.
급식실 내 조리기구 관리, 식재료 보관 상태, 배식 동선 등을 확인해 급식 안전 확보에 힘을 보태는 방식이다.
김석준 교육감은 "이번 점검을 통해 급식 위생관리 중요성에 대한 인식을 높이고, 다양한 의견을 반영해 성장기 학생들에게 더욱 안전하고 질 높은 학교급식이 제공될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 시교육청은 지난달 24일부터 오는 11일까지 부산식약청, 부산시와 구·군 등과 함께 유치원과 학교급식소, 식자재 공급업체, 운반급식 위탁업체를 대상으로 합동 점검을 진행하고 있다.
합동 점검에서는 식중독 예방을 위한 위생 관리 기준 준수 여부, 식재료 공급·운반 과정의 온도 관리, 조리·보관 과정의 위생 수칙 이행 여부 등을 중점적으로 살핀다.
ndh4000@newspim.com