전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

경남도, 2027년 국비 11조 6811억 확보…전년比 5.3% ↑

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 경남도가 2027년 국비 11조6811억 원을 확보했다
  • 산업·R&D 예산이 늘어 피지컬 AI와 우주항공을 키운다
  • 남부내륙철도·진해신항 등 SOC도 본격 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업·R&D 1조 807억원 86.4% ↑
피지컬 AI·우주항공·SMR 집중

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 반도체 호황으로 정부 예산이 820조 원을 넘어서면서 내년도 산업·연구개발(R&D)과 교통망 확충, 복지·안전 분야 재원이 크게 늘어난 가운데 경남도가 2027년 국비 11조6811억 원을 확보해 지역 성장동력과 생활 인프라 확충에 속도를 내게 됐다.

도는 국무회의에서 의결된 2027년 정부예산안에 반영된 도내 국비 규모가 올해 11조892억 원보다 5919억 원 늘어난 11조6811억 원이라고 밝혔다. 도는 2년 연속 11조원 이상 국비를 확보하며 이른바 '국비 11조원 시대'에 안착했다.

지난 1일 국무회의에서 의결된 2027년 정부예산안에 반영된 경남도 국비예산은 올해(11조 892억 원)보다 5919억원 증가한 11조 6811억 원이 반영됐다.사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

내년도 정부 총지출은 올해보다 12.8% 증가한 821조 원으로 편성됐다. 이 가운데 미래대응기금 지출 규모는 57조9000억 원으로 전체의 7%를 차지하며 이를 제외한 정부 총지출 증가율은 4.8%다. 정부는 보건·복지·고용(289조 원), 교육(110조7000억 원), 산업·R&D(80조7000억 원), 농림·수산(30조7000억 원), 사회간접자본(SOC·28조9000억 원), 문화·관광(11조6000억 원), 환경(14조6000억 원), 공공질서·안전(28조8000억 원) 등 주요 분야에 재원을 배분했다.

도의 내년도 국비를 분야별로 보면 보건·복지 4조8164억 원(전년 대비 4.4% 증가), 산업·R&D 1조807억 원(86.4% 증가), 문화·관광 1828억 원(38.0% 증가), 공공질서·안전 2126억 원(4.3% 증가), 환경 3513억 원(0.7% 증가) 등이 반영됐다. 농림·수산은 8344억 원으로 9.7% 줄었고 SOC는 1조5447억 원으로 15.1% 감소했다. 교육 분야 국비는 5703억 원으로 1.7% 소폭 감소했다.

성장동력 확보를 위한 산업·R&D 분야는 대폭 증액됐다. 경남도는 피지컬 AI, 우주항공, 소형모듈원전(SMR) 등 신산업과 조선·방산 등 기존 주력산업 고도화를 병행해 지역 산업 구조를 고도화하는 전략을 추진하고 있다.

정부가 영남권 첨단산업발전방안에 피지컬 AI와 우주항공산업 육성·지원 방안을 포함하고, 동남권 성장엔진으로 첨단 조선·해운, 우주항공·방산, 미래모빌리티 혁신제조, 차세대 원전·에너지 등 4개 산업을 선정한 것도 경남도의 산업 정책과 맞물려 관련 사업의 추진 동력을 높이고 있다.

창원산업단지를 중심으로 추진되는 '제조 AI·로보틱스 밸리 구축' 사업은 내년부터 본격 추진된다. 제조 데이터가 풍부한 창원 산단을 기반으로 피지컬 AI 관련 기업과 기술이 모이는 성장 생태계를 조성하는 것이 목표다.

이 사업에는 내년도 신규 국비 30억 원이 반영됐으며 총사업비는 300억 원 규모다. 예비타당성 조사 면제 사업으로 올해부터 진행 중인 '피지컬 AI 기술 개발 및 실증' 사업은 내년 국비 986억 원을 확보해 총사업비 6763억원 규모로 연구개발과 실증을 가속하게 됐다.

우주항공과 방산, 원전 분야에도 신규와 계속 사업이 함께 반영됐다. '환경규제 대응 우주항공용 기능소재 국산화 기술개발' 사업은 내년 신규 국비 30억원이 반영돼 총사업비 150억 원 규모로 추진된다. SMR 관련 사업으로는 'SMR 혁신제조 국산화 기술개발'에 187억 원, 'SMR 제조부품 시험검사 지원센터 건립'에 27억 원이 계속사업비로 편성됐다.

'우주산업클러스터'에는 255억 원, '차세대 첨단위성 글로벌 혁신특구'에는 51억 원이 반영됐다. '방산혁신클러스터 2.0'에는 계속 및 신규 과제를 포함해 85억 원이 편성돼 방위산업 혁신 생태계 조성에 활용될 예정이다.

산업·R&D와 함께 SOC 분야에서는 광역교통망과 항만·도로, 도시재생 등 기반시설 투자가 이어진다. 올해 2월 착공식을 가진 남부내륙철도 건설 사업은 내년도 본격 공사 착수를 위한 최소 사업비를 확보해 2031년 말 개통 목표로 공사를 진행하게 된다. 남부내륙철도(김천~거제) 건설 사업에는 내년 국비 2006억 원이 반영됐으며 총사업비는 7조974억 원 규모다.

북극항로 시대를 대비하는 진해신항 건설 사업은 1단계 공사비로 내년 4816억 원을 확보했다. 진해신항 1단계 총사업비는 7조9208억 원이다. 부산신항 김해 고속도로 건설에는 597억 원이 편성됐으며, 총사업비는 1조3025억 원이다. 거제~마산을 잇는 국도5호선 도로 건설에는 2억 원, 남해~여수 국도77호선 도로 건설에는 617억 원이 반영됐다. 국가지원지방도 건설 사업에는 862억 원, 도내 각 지역의 도시재생사업에는 595억 원이 배정됐다.

민생안정과 생활여건 개선을 위한 복지·안전·문화·관광 분야 예산도 고르게 반영됐다. 반복되는 집중호우에 대비하기 위한 '하수도정비중점관리지역 침수예방사업'의 하나인 거제 수양지구 사업은 내년 신규 국비 10억 원으로 시작해 총 460억원 규모로 추진된다. '자연재해위험개선지구 등 재해예방사업'에는 내년도 2039억 원이 반영됐고, 총사업비는 6조9204억 원에 이른다.

지역 의료체계 강화를 위한 공공의료 인프라 확충도 이어진다. '마산의료원 병동 증축 2단계' 사업에는 내년 115억원이 신규로 편성됐으며 총사업비는 229억 원이다. '경상남도 서부의료원 설립'에는 92억 원이 계속사업비로 반영돼 총 1881억 원 규모로 진행된다.

생계급여와 의료급여, 주거급여 등 기초생활보장 관련 예산은 정부 기준중위소득 인상 폭(6.7%)에 맞춰 확대될 전망이다. 다만 이들 급여 사업은 향후 정부의 지역별 배분 작업을 거쳐 최종 확정된다.

문화·관광 분야에서는 경남도의 대표 사업들이 내년도 예산에 포함됐다. '남부권 광역관광개발' 사업에는 406억 원, '이순신장군 승전지 순례길 조성' 사업에는 107억 원이 반영돼 역사·해양 관광 자원을 연계한 광역 관광벨트 조성이 속도를 내게 됐다. '대한민국문화도시조성' 사업에는 58억 원이 편성돼 지역 문화기반 확충에 활용된다.

도는 이번 정부예산안에 반영되지 않은 사업에 대해 국회 심사 과정에서 추가 반영을 추진할 계획이다. 예비타당성 조사를 통과한 거제~통영 고속도로와 한산대첩교 등 제6차 국도·국지도 건설계획 반영 예정 도로, 올해 예타 결과가 나올 것으로 예상되는 거창적십자병원 이전신축 사업과 동남권순환 광역철도, 오는 11일 소형모듈원자로법 시행에 맞춰 추진될 경남 SMR 광역연구개발특구 육성 등이 주요 대상이다.

도는 정부예산안에서 탈락하거나 일부만 반영된 사업의 필요성과 증액 타당성을 다시 검토하고 논리를 보강해 국회 심사 단계에서 집중 대응한다는 방침이다. 이를 위해 지역 국회의원과 도내 시·군과 긴밀한 협조체계를 유지하면서 내년도 경남에 필요한 예산을 최대한 확보할 수 있도록 지역사회의 역량을 모을 계획이다.

news2349@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동