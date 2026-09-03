부산교육청, 초·중등 '부산형 환경 교재' 개발·보급

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지역 환경문제 실천 교육 내용 등

지속 가능한 시민 성장 지원 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 2022 개정 교육과정 취지를 반영해 초·중학교 환경교육 자료 2종을 새로 개발, 관내 모든 학교에 보급했다.

시교육청은 학교 현장에서 기후변화와 생태·에너지 전환 교육을 강화하기 위해 초등학교용 '환경을 푸는 언박싱과 함께하는 초등 환경 실천 꾸러미'와 중학교용 '부산의 환경과 미래 도움 자료집Ⅱ'를 제작해 각 초·중학교에 배포했다고 3일 밝혔다.

시교육청은 이번 자료가 기후변화, 생물다양성 감소, 해양오염, 자원 고갈 등 환경문제를 학생들의 일상과 부산 지역 환경과 직접 연결해 이해하도록 구성됐다고 설명했다.

환경을 푸는 언박싱과 함께하는 초등 환경 실천 꾸러미 표지[사진=부산시교육청] 2026.09.03

환경을 단순 지식 암기에 그치지 않고 생활 속 탐구와 실천 과제로 접근하게 함으로써 향후 지속 가능한 미래를 이끌 시민으로서의 역량을 기르는 데 초점을 맞췄다.

초등 교재 '환경을 푸는 언박싱과 함께하는 초등 환경 실천 꾸러미'는 부산 KBS 환경 프로그램 '환경을 푸는 언박싱' 가운데 부산 지역을 다룬 20편을 반영해 개발했다.

미세플라스틱 발생 줄이기, 해양쓰레기 줄이기, 부산 해수욕장 지키기, 부산 습지 만나보기 등 초등학생 눈높이에 맞춘 생활 속 실천 주제를 담아 교실 수업과 일상 행동 변화를 연계하도록 했다.

중등용 '부산의 환경과 미래 도움 자료집Ⅱ'는 지역화 환경교과서 '부산의 환경과 미래' 수업을 지원하기 위해 앞서 발간한 '부산의 환경과 미래 도움 자료집'의 후속 자료다.

중학교 1~3학년을 대상으로 '환경과 공존하는 우리', '환경을 위협하는 것들', '에너지 자립 도시를 향하여', '지속가능한 사회로' 등 4개 영역, 16개 주제로 구성했다.

부산의 환경 특성과 생태계, 기후 문제, 에너지 전환 등을 읽기·토론·탐구·체험 활동으로 다루도록 해 교사가 교과서와 연계해 수업을 설계하고 학생들이 지역 환경문제를 스스로 탐구하며 실천 방안을 모색하도록 돕는다.

시교육청은 이번 자료집을 환경 동아리, 창의적 체험활동, 생태전환교육은 물론, 중학교 자유학기 주제선택활동 및 지역 연계 프로젝트 수업 등 학교와 지역 여건에 맞춰 자유롭게 재구성해 활용할 수 있도록 했다.

김석준 교육감은 "이번 자료집이 학생들의 환경 감수성과 문제 해결 역량을 키우고, 부산의 환경을 이해하며 지속 가능한 미래를 함께 만들어 가는 책임 있는 시민으로 성장하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com