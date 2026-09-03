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부산시, 문현 R&D 허브 육성에 거제시 반발 심화… "생산기지 전락" 경계

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AI 핵심 요약

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  • 부산시가 3일 삼성중공업과 부산 R&D센터 확장 협약을 추진했다
  • 거제시는 설계 인력 역외 유출로 생산기지 전락을 우려했다
  • 양측은 PK 조선·해양 산업 재편과 상생 해법을 놓고 맞섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조선·해양 설계 인력 부산 집중 우려
기업 R&D 다변화·방 두뇌 유출 논쟁

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 문현금융단지를 둘러싼 조선·해양 설계 인력 재편 논란이 거제와의 갈등으로 번지면서, PK(부산·경남) 조선·해양 산업 구조 재편과 상생 전략이 시험대에 올랐다.

전재수 부산시장(오른쪽)이 3일 오전 10시 30분 시청 국제의전실에서 최성안 삼성중공업㈜ 대표이사와 체결한 '부산 R&D센터' 확장을 위한 투자 양해각서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.09.03

부산시는 3일 삼성중공업과 문현금융단지 내 부산 R&D센터 확장 협약을 추진하며 문현을 해양플랜트·조선해양 지식서비스의 핵심 허브로 육성한다는 구상이다.

삼성중공업은 약 86억 원을 투자해 연면적 1700평 규모로 센터를 확장 이전하고, 2028년까지 해양 설계·연구 인력을 단계적으로 늘려 FLNG 등 대형 해양플랜트 프로젝트 대응 역량을 강화하겠다는 계획을 내놨다.

지금까지 상세설계 지원 비중이 컸던 부산 센터를 영업·연구·IT를 포괄하는 통합 설계·연구 거점으로 전환해 친환경·디지털 전환에 맞는 고도화된 지식·서비스 산업 기반을 만들겠다는 의도다.

해양수산부 이전, 지역 이공계 인력과 대학 인프라 등 기존 기반을 활용해 관련 지식서비스 기업을 끌어들이고, 금융·R&D·지식서비스가 결합된 해양산업 클러스터를 문현 일대에 구축하겠다는 것이 부산시의 전략이다.

이에 거제시는 조선도시의 설계·연구 기능이 부산 등 외부로 빠져나가 거제가 단순 생산기지로 전락할 수 있다며 강한 위기감을 나타내고 있다.

현재 설계 인력은 거제 약 2000명, 부산 약 350명 수준으로 생산·설계 기능이 여전히 거제에 집중돼 있지만 삼성중공업과 한화오션이 각각 2030년, 2029년까지 부산에서 대규모 설계 인력 추가 채용을 추진하는 만큼 중장기적으로 조선 산업 내 공간적 역할 분담이 바뀔 수 있다는 점을 우려한다.

변광용 거제시장은 2일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "양대 조선소의 경쟁력 강화를 위한 우수인재 확보와 설계·연구개발 기능 강화 필요성에는 공감한다"면서도 "생산 기반과 핵심 사업장이 있는 거제를 두고 우수인력이 계속 역외로 빠져나간다면 거제가 조선산업의 핵심 기능을 잃고 단순 생산기지로 전락할 것은 불 보듯 뻔한 일"이라고 우려했다.

기업과 지방정부의 인식 차이도 뚜렷하다. 기업 측은 부산의 도시·인재 인프라를 활용해 해양플랜트, 친환경·디지털 선박 등 고부가가치 프로젝트에 필요한 설계·연구 역량을 강화하는 것이 글로벌 경쟁력 확보를 위한 불가피한 전략이라고 판단하고 있는 것으로 알려졌다. 생산기지와는 다른 유형의 인재 풀과 생활·도시 인프라가 필요하다는 것이다.

반면 거제시는 이를 R&D 분산이나 기능 다각화라기보다 장기적인 기능 이전과 축소로 인식한다. 당장은 거제 인력의 직접 이전이 없더라도 신규 인력과 프로젝트가 부산에 집중되면 시간이 흐를수록 설계·연구의 중심축이 부산으로 옮겨가고 거제는 생산·하청 중심으로 재편될 가능성이 크다는 판단이다.

갈등의 본질은 기업이 말하는 R&D 거점 다변화와 지방정부가 우려하는 두뇌 기능 분산·이전 사이의 인식 차이에 놓여 있다.

변광용 경남 거제시장이 2일 오후 2시 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 삼성중공업과 한화오션의 부산지역 설계센터 확대 및 설계인력 추가 채용 계획에 대해 전면 재검토를 공식 요청하고 있다.[사진=거제시] 2026.09.02

거제시는 단순 반대가 아닌 조건부 상생론을 내세우고 있다. 우선 부산 설계센터 확대 관련 협약과 채용 계획의 전면 재검토를 요구하며 계획 강행 전에 지역 고용·경제에 미칠 영향을 충분히 설명하고 지역사회와 협의하는 절차를 밟을 것을 촉구했다.

설계 인력의 부산 확대가 불가피하다면 매년 일정 비율의 현장 직영 인력을 신규 채용해 거제의 생산 기반과 숙련 인력 확보 방안을 함께 제시하라고 요구했다. 이는 설계·연구 기능의 공간 재편이 있더라도 거제가 생산 거점으로서의 비중과 고용의 질을 유지·보강해야 한다는 조건이다.

동시에 거제시는 주거·교통·교육·문화·의료 등 정주 여건 개선, 설계 인력 확충을 위한 사무공간 제공, 교육·훈련과 지역 대학 연계, 근로자 정착 지원 등 자체적인 인재 유치·유출 방지 대책도 추진하겠다고 밝혔다.

이재용 삼성 회장과 김동관 한화 부회장 면담을 공식 요청한 것도 최고 의사결정권자에게 직접 지역 우려를 전달하고 기업·지역 상생 방안을 모색하겠다는 정치적 메시지로 읽힌다.

이번 사안은 부산과 거제를 넘어 PK 권역 전체의 산업 구조 재편 방향과 직결된다는 점에서 향후 전개에 관심이 쏠린다.

부산이 금융·R&D·서비스 중심의 해양산업 도시로, 거제가 생산·기술 중심 거점으로 기능을 분담하며 시너지를 낼 수도 있지만 고급 일자리와 연구 기능이 특정 도시로 집중되고 다른 도시는 저부가가치 생산 중심으로 고착될 경우 지역 간 격차가 구조적으로 심화될 수 있다.

기업의 글로벌 R&D 전략과 지방정부의 고용·산업 위상 유지 요구를 조율할 협의 구조를 어떻게 정립할지 그리고 친환경·디지털 전환에 따른 설계·연구 인력 수요 변화에 맞춰 부산·거제 모두 지역 대학과 교육·훈련 시스템을 어떻게 개편할지도 과제로 떠오르고 있다.

지역 간 경쟁을 권역 전체의 경쟁력 강화와 일자리 질 제고로 연결하는 중장기 구상을 마련할 수 있을지가 이번 논쟁의 핵심 관전 포인트로 부상하고 있다. 

news2349@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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