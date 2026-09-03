김영훈 노동부 장관 "10대 그룹, 청년 일자리 기회 확대에 노력" 요청

3일 10대 그룹 CHO와 간담회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 3일 삼성·SK·현대차 등 주요 10대 그룹에 "청년 일자리 기회 확대를 위해 기업들이 함께 노력해달라"고 강조했다.

김 장관은 이날 오후 한국경제인협회를 찾아 주요 10대 그룹 최고인사책임자(CHO)와 간담회를 열고 "정부가 이번에 발표한 청년일자리 회복방안은 기업과 함께할 때 성과를 거둘 수 있다"며 이같이 밝혔다.

간담회는 노동부와 경영계가 청년들에게 더 많은 일자리 기회를 제공하고, 최근 발표한 청년일자리 회복방안이 효과적으로 이행될 수 있도록 경영계와 협력 방안을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

김영훈 고용노동부 장관 [사진=뉴스핌 DB]

김 장관은 "10대 그룹은 우리 경제의 주력산업을 이끌어 왔고, 그 과정에서 좋은 일자리가 만들어지고 청년들은 유능한 인재로 발돋움해 왔다"며 청년의 일자리 어려움이 계속되고 있는 상황에서 청년이 첫 경력을 형성하고 성장할 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 경영계의 협력을 요청했다.

그러면서 "기업은 인재를 키우고, 청년은 역량을 쌓고 취업 가능성을 높여, 기업과 청년·정부 모두에게 더 나은 도약의 기반이 마련될 수 있도록 노력해 달라"고 주문했다.

김 장관은 또 "내년에 K-뉴딜 아카데미를 대폭 늘리고, 청년 플레이그라운드를 신설할 계획"이라며 기업의 관심이 필요하다고 했다. 청년 플레이그라운드는 청년들이 활동할 수 있는 오프라인 공간을 통해 멘토링·프로젝트·창업·공모전 등 다양한 프로그램을 제공하고 온라인을 통해 멘토링과 인공지능(AI) 취업지원 서비스 등을 제공하려는 신규사업이다.

노동부는 청년일자리 어려움 해소를 위해 청년일자리 예산을 올해 2조6000억원에서 내년 정부안 기준 3조3000억원으로 약 7000억원 증액하는 등 중점 투자할 계획이다. 여기에는 K-뉴딜아카데미 예산 4895억원, 청년첫취업지원제도 3793억원, 청년플레이그라운드 201억원 등이 포함됐다.

이어진 자유토론에서 주요 그룹 CHO들은 신규채용 확대와 인턴십, 교육프로그램 등 직무경험 기회를 넓히기 위한 다양한 방안을 공유했다고 노동부는 전했다. 기업이 보다 적극적으로 청년 채용에 나설 수 있는 여건을 조성할 수 있도록 주요 고용노동 현안에 대해서도 논의가 이뤄졌다는 설명이다.

김 장관은 "청년 일자리는 대한민국의 내일을 좌우하는 가장 가치 있는 투자"라며 "경영계와 협력하고 힘을 모아 청년들에게 더 많은 일자리 기회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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