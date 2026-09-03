전재수 부산시장 "예인선 전복사고 수습 총력 대응…실종자 수색 집중"

사고 수습 현장 지휘관 방문 및 점검

구조 활동·피해자 가족 지원 방안 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 예인선 전복사고 수습을 위해 재난안전대책본부를 가동하고 실종자 수색과 피해자 가족 지원에 행정력을 집중하고 있다.

시는 지난 2일 오후 긴급 상황판단회의에 이어 3일 오전 8시 30분 시청 재난안전대책본부에서 전재수 시장 주재로 재난안전대책본부 회의를 열고 사고 수습 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에서는 가용 인력과 장비를 총동원한 구조 활동과 실종자 가족 지원 방안이 논의됐다.

전재수 부산시장(가운데)이 예인선 전복사고와 관련해 3일 오전 8시 30분 시청 재난안전대책본부에서 재난안전대책본부 회의를 주재하고 있다.[사진=부산시] 2026.09.03

시는 동구와 함께 재난안전대책본부를 구성하고 사고 해역 인근인 남구와 해운대구에는 재난현장 통합지원본부를 설치해 현장 지원에 나섰다. 피해자와 가족 지원을 위해 부산시 간부들로 1대1 전담팀도 꾸려 사고 수습 현황과 지원 사항을 안내하고 있다.

시는 재난심리회복지원을 통해 피해자와 가족에게 맞춤형 심리상담과 마음구호 프로그램을 제공할 계획이다. 외국인 피해자를 위한 부산 재난대응 통역단도 가동해 긴급 통역 서비스를 포함한 지원 방안을 병행한다.

전재수 시장은 전날 밤 부산해양경찰서를 찾아 사고 수습 상황을 보고받고 현장 지휘관을 중심으로 구와 해양수산부 등 유관기관과 협조해 실종자 수색과 구조에 최선을 다해달라고 당부했다. 피해 선원 유가족과 실종자 가족 지원에도 힘을 쏟아달라고 지시했다.

전 시장은 "정부와 부산시, 구, 해경 등 관계기관간 강력한 공조 체계를 유지하고 시의 행정력을 총동원해 사고 수습과 실종자 수색에 만전을 기해달라"라며 "재난피해자지원센터 준비에 소홀함이 없도록 만전을 기해달라"고 당부했다.

ndh4000@newspim.com