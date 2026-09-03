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8월 이상기후에 농작물 3900ha 피해…농식품부, 추석 전 복구비 지원

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  • 농식품부는 3일 이상기후 피해 농가 지원을 밝혔다.
  • 폭염·호우·강풍·우박에 농작물·가축 피해가 컸다.
  • 11일까지 조사 뒤 추석 전 복구비·보험금 지급한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농림작물 3660ha·가축 131만마리 피해
호우·강풍·우박까지 겹쳐 농업 피해 잇따라
11일까지 피해조사…복구·보험금 신속 지급

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 폭염과 집중호우, 강풍, 우박 등 이상기후가 잇따르면서 전국 농가에 피해가 이어졌다. 폭염으로 농림작물 3660여헥타르(ha)가 피해를 봤고, 가축 131만여마리가 폐사한 데 이어 호우와 강풍, 우박으로 농작물과 시설하우스, 과수원 피해도 발생했다.

정부는 오는 11일까지 피해 조사를 마무리하고 추석 전 재해복구비 지급과 응급복구를 최대한 완료하기로 했다. 재해보험 가입 농가에는 손해평가를 신속히 진행하고, 원예시설 피해 농가가 요청하면 추정 보험금의 50%를 우선 지급할 계획이다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

◆ 폭염에 가축 131만마리 폐사…우박에 과수원 129ha 피해

농림축산식품부는 지난 8월 발생한 ▲폭염 ▲호우 ▲강풍 ▲우박 등 4건의 농업재해에 대해 추석 전까지 피해 농가 지원을 추진한다고 3일 밝혔다.

농식품부에 따르면 이날 기준 지난달 3일부터 이어진 폭염으로 농림작물 3660여ha가 피해를 입고 가축 131만4000여마리가 폐사했다.

지난달 28일부터 이달 1일까지 이어진 호우로는 농작물 132ha가 침수됐다. 농업시설 0.6ha가 피해를 입었고 농경지 0.1ha가 유실됐다.

30일 오전 10시 기준 밤새 내린 비로 경북권에 19건의 호우피해가 접수됐다.[사진=경북소방본부]2026.08.30 nulcheon@newspim.com

강풍과 우박 피해도 겹쳤다. 지난달 28일 충남 부여·논산에 강풍이 불면서 시설하우스 13ha가 피해를 봤다. 같은 달 31일에는 경북 안동·예천·의성에 우박이 내려 과수원 129ha에서 피해가 발생했다.

농식품부는 농업재해대책상황실을 중심으로 농촌진흥청과 농협, 지방정부 등과 비상 대응체계를 구축해 응급복구를 진행하고 있다.

저수지 방수포 덮기와 농기계 수리, 일손돕기 등을 지원하고 현장 기술지도를 통해 2차 피해를 예방한다. 응급복구 작업은 추석 전까지 완료한다는 계획이다.

◆ 재해율 50% 넘으면 경영안정지원금…정책자금 상환도 유예

피해 농가의 영농 재개와 경영 회복을 위한 재해복구비도 지급한다.

농식품부는 지방정부와 농협 등을 통해 피해 규모에 대한 정밀조사와 손해평가를 진행하고 있다. 오는 11일까지 피해 조사를 마친 뒤 복구계획을 수립해 추석 전까지 복구비를 교부할 방침이다.

정부는 피해 유형에 따라 대파대와 농약대, 가축입식비, 시설복구비 등을 지원한다. 농가 단위 재해율이 50% 이상이면 생계 안정을 위한 경영안정지원금과 고등학교 학자금 등도 지원한다.

농업 분야 정책자금은 상환을 연기하고 이자를 감면한다. 지원 기간은 최대 2년이다.

경북도가 안동과 예천의 우박과 강풍피해를 입은 사과를 긴급수매한다.자료사진임.[사진=뉴스핌DB] 2026.09.03 nulcheon@newspim.com

농작물재해보험 등에 가입한 농가에는 피해 신고를 접수한 뒤 3일 이내 손해평가를 추진한다. 원예시설 피해 농가가 요청할 경우 추정 보험금의 50%를 우선 지급하는 등 보험금도 추석 전 신속하게 지급할 계획이다.

이날 김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 전북 고창의 시설하우스 침수 피해 농가를 찾아 응급복구 상황과 피해 정밀조사 진행 상황을 점검했다.

김 실장은 "추석 명절 전에 재해 피해 농가의 조속한 영농 재개와 피해 복구를 추진할 것"이라며 "재해복구비와 보험금 지급 등을 위해 관계부처, 지방정부와 적극 협력해 복구지원이 조기에 마무리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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