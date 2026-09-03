라이즈, 데뷔 3주년 맞아 삼성서울병원에 1억원 기부

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 라이즈가 데뷔 3주년을 기념해 삼성서울병원에 1억원을 기부했다.

3일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 오는 9월 4일 데뷔 3주년을 맞이하는 라이즈는 팬들을 향한 감사의 마음을 담아 공식 팬클럽인 브리즈 이름으로 이날 삼성서울병원에 1억원을 기부했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 라이즈. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.09.03 alice09@newspim.com

해당 기부금은 취약계층 아동·청소년 환자들을 돕기 위한 수술비 및 치료비 지원에 사용될 예정이다.

라이즈는 소속사를 통해 "팬분들께서 저희의 꿈을 응원해 주신 덕분에 저희가 더 좋은 아티스트로 성장하고 있다고 생각한다"라며 "받은 사랑을 다시 나누면서 희망을 필요로 하는 곳에 조금이나마 도움을 드릴 수 있는 아티스트가 되고 싶다"고 밝혔다.

앞서 라이즈는 꾸준히 아동·청소년의 꿈과 희망을 응원하며 문화예술, 보건의료, 사회복지 분야에서 여러 방식으로 선행을 이어왔을 뿐만 아니라, 국내외 응급 재난 구호를 위해서도 나눔을 실천한 바 있다.

라이즈는 9월 12~13일 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 3주년 기념 팬미팅 '채널 라이즈: 온 에어(Ch. RIIZE : ON AIR)'를 개최한다.

alice09@newspim.com