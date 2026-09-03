파주시, 파인주택 6호 청년·신혼부부 입주자 모집

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청년 4호·신혼부부 1호·다자녀가구 1호

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 '파주시 파인(FINE) 주택 매입형' 6가구의 입주자를 모집한다고 3일 밝혔다.

파주 파인 주택 모습.[사진=파주시]

파인 주택 매입형은 시가 소유한 공유 재산을 활용해 무주택 청년과 신혼부부, 다자녀가구에 저렴한 임대조건으로 주택을 공급하는 파주형 공공주택 사업이다.

이번 공급 물량은 신혼부부용 장안미우 아파트 1가구와 다자녀가구용 쇠재마을 아파트 1가구, 법원읍 청년주택 4가구 등 모두 6가구다.

임대 보증금은 해당 주택 공동주택 공시가격의 10%, 월 임대료는 공시 가격의 연 1% 수준으로 책정했다. 최초 임대 기간은 2년으로 입주 자격을 유지하면 계약을 연장할 수 있으며 자녀 출산에 따른 추가 연장까지 포함하면 최장 10년간 거주할 수 있다.

신청 대상은 모집공고일인 지난달 28일 기준 파주시에 2년 이상 계속 거주한 무주택자다. 청년은 만 19~39세, 신혼부부는 혼인 기간 7년 이내이거나 예비 신혼부부여야 하며 다자녀가구는 미성년 자녀가 2명 이상이어야 한다.

시는 계약 포기 등에 대비해 공급 물량의 두 배인 12명을 예비 입주자로 추가 선정할 계획이다.

신청 기간은 9월 14일부터 18일까지며 파주시 주거복지센터를 방문해 신청하면 된다.

손배찬 시장은 "파인 주택은 저렴한 주택을 공급하는 데 그치지 않고 청년과 신혼부부, 자녀를 양육하는 가족이 파주에 안정적으로 정착하도록 지원하는 사업"이라며 "시민이 실제로 체감할 수 있는 주거복지 정책을 지속적으로 발굴·확대해 나가겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com