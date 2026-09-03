서울시, 외국인 유학생 30명 대상 '서울에디션25' 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고척스카이돔에서 K-야구 응원문화·먹거리 등 체험

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 지난 1일 구로구 고척스카이돔에서 성균관대학교 외국인 유학생 30명이 참여한 '서울에디션25' 투어 프로그램을 진행했다고 3일 밝혔다.

서울에디션25는 지역의 일상과 이야기가 담긴 공간을 발굴해 서울의 로컬 관광 콘텐츠로 육성하는 사업이다. 서울시는 지난 7월 시민투표를 거쳐 25개 자치구에서 각각 1곳씩 대표 로컬명소를 선정했다.

외국인 유학생들이 K-야구 관람 및 응원문화를 체험하는 모습 [사진=서울시]

이번 프로그램은 구로구 대표 명소로 선정된 고척스카이돔에서 진행됐다. 참가자들은 프로야구 경기를 관람하며 선수별 응원가와 단체응원 등 한국 특유의 야구 응원문화를 체험하고 야구장 먹거리를 즐겼다. 경기 종료 후에는 그라운드에서 기념촬영을 진행했다.

고척스카이돔은 2015년 개장했다. 지난달 22일 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기에서 누적 관람객 1000만명을 돌파했다. 서울시는 시민들에게 익숙한 야구 관람과 응원문화가 외국인에게는 서울의 일상을 경험하는 관광 콘텐츠가 될 수 있다는 점에 주목했다.

참가자들이 체험한 응원문화와 야구장 먹거리 등은 개인 SNS를 통해 공유될 예정이다. 서울시는 경기장 대형 전광판을 활용해 일반 관람객을 대상으로 서울에디션25 홍보도 진행했다.

서울시는 향후 25개 선정 명소의 특성을 활용한 참여형 프로그램을 확대하고 민간 협업과 온라인 콘텐츠 등을 통해 지역별 로컬명소를 알릴 계획이다.

조성호 서울시 관광체육국장은 "시민에게는 평범한 일상이 관광객에게는 특별한 여행 경험이 될 수 있다는 점에 주목한 사업"이라며 "서울 곳곳의 숨은 로컬 매력을 널리 알려 관광객들이 다양한 동네를 찾아보고 즐길 수 있는 계기를 만들어 나가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com