전교조 충북지부 "교사 폭행 방치 안 돼"…충북교육청에 재발 방지 촉구

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 전국교직원노동조합 충북지부가 청주의 한 초등학교에서 학생이 교사 등 교직원을 폭행한 사건과 관련해 충북교육청에 철저한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

전교조 충북지부는 2일 성명을 내고 "교사와 여러 교원이 폭행을 당하는 심각한 교육활동 침해가 발생했다"며 "피해 교사들의 빠른 회복과 함께 사건을 목격한 교직원과 학생들에 대한 지원이 필요하다"고 했다.

성명서 [이미지=전교조 충북지부] 2026.09.02 baek3413@newspim.com

충북지부는 이번 사건을 학생 개인의 돌발적인 행동으로만 봐서는 안 된다고 주장했다.

해당 학생이 이전부터 학교생활과 생활지도에 어려움을 겪어 왔다는 점을 들며 "학생에게 필요한 지원이 적절하게 이뤄졌는지, 교사와 다른 학생을 보호할 체계가 제대로 작동했는지 살펴봐야 한다"고 했다.

보호자의 협조도 강조했다.

충북지부는 보호자가 사건의 심각성을 인식하고 학생에게 필요한 교육·지원과 치료가 이뤄질 수 있도록 학교와 교육청에 적극 협조해야 한다고 주장했다.

또 충북교육청을 향해 상담과 치료 등 사후 지원에 그치지 말고 사건 경위와 원인을 신속히 파악해야 한다고 요구했다.

위기 상황에서 학생을 즉시 분리하고 교직원과 다른 학생을 보호할 수 있는 인력과 대응 체계를 마련해야 한다는 것이다.

충북지부는 "교사의 안전이 보장되지 않는 교실에서는 다른 학생들의 안전과 학습권도 보장되기 어렵다"며 "이번 사태가 학교와 교사들의 고통으로 끝나지 않도록 교육청의 대응을 지속적으로 확인하겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 오전 8시 40분쯤 청주의 한 초등학교 교실에서 학생이 교사를 폭행해 교육당국이 정확한 사건 경위를 확인하고 있다.

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