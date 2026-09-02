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[기고] "영세법인의 생존·현장의 안전, 현실에서 답을 찾아야 한다"

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AI 핵심 요약

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  • 송승의 한국산림사업법인협회 부회장이 2일 산림제도 개선을 촉구했다
  • 그는 서류 중심 등록기준이 현장과 괴리를 키운다고 지적했다
  • 현장형 기준과 엄격한 사후관리를 함께 해야 한다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

송승의 한국산림사업법인협회 부회장
송승의 한국산림사업법인협회 부회장

"일하는 것보다 서류 맞추는 일이 더 어렵습니다."

산림사업법인 대표들을 만나면 이런 하소연을 자주 듣는다. 단순한 불평으로 넘길 일이 아니다.

짧은 기간에 여러 사업지구를 수행하고, 작업 여건이 사업지마다 다른 산림사업의 특성을 충분히 반영하지 못한 제도가 현장과 행정의 괴리를 키우고 있다는 목소리다.

특히 영세법인에게 기술인력과 상시근무 기준은 단순한 행정요건이 아니다. 회사의 존폐가 걸린 현실적인 문제다.

산림사업은 규모와 작업 특성에 따라 필요한 인력이 달라진다. 그런데 모든 사업에 획일적인 기준을 적용하면 실제 사업 수행능력보다 서류상 요건을 갖추는 데 더 많은 힘을 쏟게 되는 역설이 생긴다.

이제 질문을 바꿔야 한다. "몇 명을 갖춰야 하는가"가 아니라 "실제로 사업을 수행할 능력을 어떻게 확인할 것인가"를 물어야 한다.

등록기준은 현장에 맞게 합리화하되 부실업체에 대한 사후관리는 오히려 엄격하게 해야 한다. 진입규제는 합리적으로, 사후관리는 엄격하게. 안전도 마찬가지다.

산림현장은 건설현장과 다르다. 벌과 뱀, 급경사, 폭염 등 산림 특유의 위험이 존재한다. 그렇다면 안전기준 역시 산림현장의 특성과 작업 여건을 반영해 설계돼야 한다. 안전은 서류를 맞추기 위해 존재하는 것이 아니라 사람을 보호하기 위해 존재하기 때문이다. 물론 업계의 책임도 분명하다.

일부 업체의 허위·중복 사진이나 부실한 안전관리비 집행 등 잘못된 관행은 반드시 바로잡아야 한다. 그러나 일부의 잘못 때문에 성실하게 사업을 수행하는 대다수 법인까지 불신받아서는 안 된다.

업계는 스스로 자정하고 정부는 현실에 맞지 않는 제도를 바로잡아야 한다. 그것이 지속 가능한 산림사업을 만드는 길이다. 이제 필요한 것은 규제를 무조건 풀거나 강화하는 것이 아니다.

현장에서 실제로 지킬 수 있고 사업 수행능력과 안전을 제대로 확인할 수 있는 기준을 만드는 것이다.

등록기준은 현실에 맞게. 기술인력 관리는 합리적으로. 안전기준은 산림현장에 맞게. 부실업체 관리는 엄격하게.

이것이 산림사업의 질서를 바로 세우는 길이다. 현장에서 지킬 수 없는 기준은 아무리 좋은 취지로 만들어졌더라도 좋은 제도라고 할 수 없다.

이번 산림청과 지자체의 실태조사가 부실업체를 엄정하게 점검·처벌하는 데 그치지 않고 현장의 목소리를 반영해 불합리한 제도까지 바로잡는 계기가 되기를 기대한다.

산림사업의 답은 서류가 아니라 현장에 있다.

※ 외부 필진 기고는 본사 편집 방향과 다를 수 있습니다.

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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