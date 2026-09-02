부산 강서구, 중소기업 지원 방안 논의…고물가·고금리 대응 필요

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중기중앙회 부울경본부와 상생간담회

판로 개척 및 인력난 해소 방안 논의

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구가 중소기업 현장의 판로와 기반시설, 인력난 문제를 듣고 지원 방안을 논의했다.

강서구는 2일 오전 구청 3층 대회의실에서 중소기업중앙회 부산울산지역본부와 지역 중소기업협동조합 이사장단이 참석한 가운데 '2026년 하반기 중소기업 상생간담회'를 개최했다고 밝혔다.

박상준 부산 강서구청장(왼쪽 다섯 번째)이 2일 오전 강서구청 3층 대회의실에서 허현도 중소기업중앙회 부산울산지역본부장과 '2026년 하반기 중소기업 상생간담회'를 갖고 기념사진을 찍고 있다[사진=강서구] 2026.09.02

이번 간담회는 고물가와 고금리 등 대내외 불확실성으로 어려움을 겪는 중소기업의 현장 의견을 듣고 지자체와 기업 간 협력 방안을 찾기 위해 마련됐다.

참석자들은 지역 중소기업과 지자체의 동반성장 방안과 기업 애로사항 해소 방안, 하반기 강서구 기업지원 정책 등을 논의했다.

중소기업협동조합 관계자들은 판로 개척 지원 확대와 산업단지 기반시설 개선, 인력난 해소를 위한 지자체 연계 지원 등을 건의했다.

중소기업계가 제시한 주요 현안에는 중소기업 진출입로 도로점용료 산정기준 개선과 서부산유통지구 사무처리 특례 적용, 기계·부품업계 공동물류센터 건립부지 배정 등이 포함됐다.

강서구는 즉시 개선할 수 있는 사항은 신속히 반영하고, 부산시나 중앙부처와 협의가 필요한 사안은 관계기관에 건의할 방침이다.

허현도 중소기업중앙회 부산울산지역본부 회장은 "강서구가 현장 소통을 통해 기업 애로를 살피는 데 감사드린다"며 "지역 중소기업계도 혁신과 고용 창출로 지역경제 활성화에 힘을 보태겠다"고 말했다.

박상준 강서구청장은 "중소기업은 강서구 경제를 지탱하는 중요한 주체"라며 "현장 의견을 구정에 반영하고 불필요한 규제를 개선해 기업 지원을 강화하겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com