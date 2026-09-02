전주시, 기린대로 BRT 현장점검…연말 개통 준비 '총력'

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대광위·전주시·전북도 공사 현장 방문…보도후퇴·중앙정류장 등 추진상황 확인

여의광장교차로~한벽교 9.5㎞…2031년까지 백제대로·송천중앙로 28.5㎞ 확대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 연말 개통을 앞둔 기린대로 간선급행버스체계(BRT) 사업의 시설과 운영 준비 상황을 점검하고 안전한 개통 준비에 나섰다고 2일 밝혔다.

전주시는 이날 조지훈 전주시장과 김용석 국토부 대도시권광역교통위원회 위원장·광역교통도로과장, 전북자치도 건설교통국장 등 관계자들이 참석한 가운데 기린대로 BRT 공사 현장을 찾아 사업 추진 현황을 확인했다.

대광위원장 등이 전주 기린대로 BRT 공사 현장 점검에 나섰다.[사진=전주시]2026.09.02 lbs0964@newspim.com

이번 현장점검은 중앙정류장 설치를 위한 보도후퇴 공정의 안전성을 살피고 BRT 전용차로와 정류장 등 주요 시설과 개통 이후 운영 준비 상황을 확인하기 위해 마련됐다.

관계자들은 교통안전 대책, 효율적인 버스 운행체계, 정류장 이용 편의성, 일반차량과 BRT 간 원활한 교통소통 방안 등을 중점적으로 점검했다.

전주시는 도시 확장과 교통 수요 증가에 대응하고 시내버스 경쟁력을 높이기 위해 BRT 도입을 추진해 왔다.

전북특별자치도 1호 BRT인 기린대로 BRT는 여의광장교차로에서 한벽교까지 9.5㎞ 구간에 중앙버스전용차로와 정류장 등 기반시설을 구축하는 사업이다.

지난해 9월 착공했으며 현재 중앙정류장 설치를 위한 보도후퇴 공정이 마무리 단계로 올해 연말 개통을 목표로 공사가 진행되고 있다.

시는 기린대로 구간만으로는 BRT 구축 효과에 한계가 있다고 보고 2단계 백제대로와 3단계 송천중앙로까지 사업을 확대해 2031년까지 총 28.5㎞ 규모의 새로운 대중교통축을 완성한다는 계획이다.

김용석 대광위원장은 "개통을 앞둔 만큼 남은 기간 시설과 운영 전반을 꼼꼼하게 점검해 시민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

조지훈 전주시장은 "BRT 사업은 기존 버스 시스템의 한계를 극복하고 도시교통 문제를 해결하기 위한 효율적이고 경제적인 대안"이라고 말했다.

lbs0964@newspim.com