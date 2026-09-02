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9월 모평 한국사 '평이'…사탐·과탐은 자료해석·탐구사고력 평가

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AI 핵심 요약

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  • 평가원은 2일 2027학년도 수능 9월 모의평가를 출제했다고 밝혔다.
  • 한국사와 탐구영역은 고교 교육과정 핵심 내용 중심으로 평이하게 냈다.
  • 과학·직업탐구도 개념 이해와 자료분석, 문제해결력 평가에 중점을 뒀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국사 핵심내용 고르게 출제…특정 교과서 지엽 문항 배제
사탐 시사·일상 소재 활용…과탐 실험·그래프 분석 능력 측정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 4교시 한국사와 탐구영역을 고등학교 교육과정의 핵심 내용을 바탕으로 출제했다고 2일 밝혔다.

한국사 영역은 고등학교 졸업자가 갖춰야 할 기본적인 한국사 지식과 역사적 사고력을 종합적으로 평가하는 데 초점을 맞췄다. 핵심적이고 중요한 내용을 중심으로 평이하게 출제했으며 특정 단원이나 시대에 치우치지 않도록 교육과정 전반을 고르게 반영했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 OMR카드를 전달하고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

평가원은 "한국사에 대한 기본 소양을 갖추었는지를 평가하기 위해 핵심적이고 중요한 내용을 중심으로 평이하게 출제했다"며 "학교 수업을 통해 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 높은 등급을 받을 수 있도록 했다"고 설명했다. 문항 소재는 9종 한국사 교과서에 공통으로 수록된 내용을 활용했다.

문항은 역사 지식의 이해와 연대기적 사고, 역사적 상황·쟁점 인식, 탐구 설계·수행, 자료 분석·해석 등을 평가하도록 구성됐다. 신라에 대한 이해를 묻는 3번과 고려 후기 역사 전개를 다룬 4번, 을사늑약 관련 9번, 독립협회 관련 10번, 대한민국 임시정부를 다룬 14번, 광주학생항일운동 관련 15번 등이 대표적이다. 특정 교과서에만 담긴 지엽적인 내용은 출제에서 배제했다.

사회탐구 영역은 윤리적·지리적·역사적·사회적 상황 등을 소재로 대학 교육에 필요한 인문·사회과학적 탐구 능력과 사회문제 해결을 위한 창의적 사고력을 측정하도록 출제됐다. 생활과 윤리, 윤리와 사상, 한국지리, 세계지리, 동아시아사, 세계사, 경제, 정치와 법, 사회·문화 등 9개 선택과목의 2015 개정 교육과정이 출제 범위다.

평가원은 "학문적·시사적인 소재들을 활용해 개념 및 원리의 이해와 문제 파악, 탐구 설계, 자료 분석 및 해석, 가치 판단 등을 골고루 측정할 수 있도록 했다"고 밝혔다.

생활과 윤리에서는 사랑의 기술과 음식 윤리, 한국지리는 중첩 분석과 기후 특성, 경제는 자산 관리와 비교 우위, 정치와 법은 민주주의와 정부 형태 및 죄형 법정주의 등을 소재로 활용했다. 사회·문화에서는 문화 이해의 태도와 순환론·진화론 등이 출제됐다.

과학탐구 영역은 과학 개념에 대한 이해와 적용 능력, 과학적 탐구 사고력을 다양한 상황에서 평가하는 데 중점을 뒀다. 물리학Ⅰ·Ⅱ와 화학Ⅰ·Ⅱ, 생명과학Ⅰ·Ⅱ, 지구과학Ⅰ·Ⅱ 등 8개 선택과목에서 주요 개념을 고르게 출제했다.

실생활과 연계한 소재로는 전자기파와 주사전자현미경, 수소연료전지, 비만, 줄기세포, 태풍, 지구 기후변화 등이 활용됐다. 실험 상황에서는 다이오드의 특성과 빛의 간섭, 광전효과, 중화 적정, 효소 작용, 해수 밀도 변화 등을 다뤘다. 표와 그림, 그래프 등 다양한 자료를 활용해 단순 개념 확인보다 자료 분석과 해석, 결론 도출 등 종합적인 사고력을 평가하도록 구성했다.

평가원은 과학탐구 출제와 관련해 "이해와 적용을 포함하고 이를 바탕으로 한 탐구 능력을 측정하는 데 중점을 뒀다"며 "종합적인 사고력을 측정할 수 있는 문항 출제를 위해 노력했다"고 밝혔다.

직업탐구 영역은 특성화고와 산업수요 맞춤형 고교 수험생이 대학에서 직업생활과 전공 관련 내용을 학습하는 데 필요한 문제 해결 능력을 평가하도록 구성됐다.

성공적인 직업생활과 농업 기초 기술, 공업 일반, 상업 경제, 수산·해운 산업 기초, 인간 발달 등 6개 과목에서 학문·이론뿐 아니라 실험·실습, 일상생활, 직장생활 등을 소재로 활용했다. 두 개 이상의 단원 내용을 하나의 문항이나 세트형 문항에 결합한 통합형 문제도 출제했다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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