2026-2027 EASL, 세부서 개막…'파퀴아오 설립' MPBL 소속 구단 첫 합류

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=동아시아 슈퍼리그(East Asia Super League·이하 EASL) 일정이 나왔다.

EASL은 다음달 3일 필리핀 세부의 신축 SM 시사이드 세부 아레나에서 2026-27시즌 개막 경기를 개최한다. 개막일에는 두 경기가 연이어 열린다.

[서울=뉴스핌] 동아시아슈퍼리그가 다음달 3일 필리핀 세부에서 개막한다. [사진=EASL] 2026.09.02 willowdy@newspim.com

첫 경기에서는 마카오 챔피언 호우촌이 EASL 데뷔전을 치른다. 대만프로농구리그 P. LEAGUE+ 소속 타이베이 푸본 브레이브스와 맞붙는다. 2017년 매니 파퀴아오가 설립한 마할리카 필리피나스 농구리그 (이하"MPBL") 디펜딩 챔피언 아브라 위버스가 홍콩 이스턴을 상대한다.

이번 더블헤더는 아시아 각 지역 챔피언 클럽들이 정상을 놓고 경쟁하는 EASL 2026-27시즌의 출발점이다. EASL은 세부에서 새 시즌을 시작하며 아시아 전역의 클럽 농구 성장과 팬 경험 확대를 이어간다.

EASL 헨리 케린스 CEO는 "이번 시즌은 EASL이 한 단계 더 도약하는 중요한 전환점이다. EASL의 '넥스트 레벨' 비전은 경기 수준과 팬 경험부터 스토리텔링과 중계 제작에 이르기까지 리그의 모든 기준을 높이는 데 있다. 새 경기장에서 훌륭한 네 팀과 함께 세부에서 시즌을 시작하는 것은 역대 최대 규모이자 가장 기대되는 시즌의 문을 여는 최적의 출발"이라고 말했다.

MPBL 소속 구단 중 처음으로 EASL 출전권을 획득한 아브라 위버스는 2026-27시즌 EASL 데뷔전을 치른다.

MPBL 설립자인 파퀴아오는 "아브라 위버스는 챔피언십 우승으로 이번 기회를 얻었다. 필리핀 농구 팬들 앞에서 EASL 시즌의 문을 열며 아브라를 아시아에 소개하는 것보다 더 좋은 출발은 없다. 이는 MPBL과 필리핀 농구에 자랑스러운 또 하나의 이정표다. 아브라가 지역 무대에서 우리 리그를 대표할 모습을 기대한다"고 말했다.

2026-27시즌 전체 일정과 조 편성, 중계 파트너 및 지역별 시청 방법은 추후 발표한다.

willowdy@newspim.com