김해시, 양성평등주간 기념행사…500여 시민과 함께 실천 다짐

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여성 일자리 지원 프로그램 진행

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 시민들과 성평등의 가치와 여성 일자리 지원을 공유했다.

시는 2일 오후 김해롯데호텔앤리조트에서 2026년 양성평등주간 기념행사를 열고 시민 500여 명과 함께 양성평등 실천 의지를 다졌다고 밝혔다. 행사는 기념식과 특별강연, 여성일자리박람회로 구성됐다.

2026년 양성평등주간(9월1~7일)을 맞아 2일 오후 2시 김해롯데호텔앤리조트에서 열린 양성평등주간기념식[사진=김해시] 2026.09.02

기념식에서는 축하공연과 양성평등진흥 유공자 표창, 실천 퍼포먼스가 진행됐다. 이어 아우성센터 구성애 소장이 '차이를 넘어 풍부한 하나가 되자'를 주제로 특별강연을 했다.

현장에서는 '2026 김해 여성일자리박람회'도 함께 열렸다. 박람회에는 30개 기업이 참여해 여성 구직자를 대상으로 취업상담과 현장면접을 진행했다. 여성새로일하기센터가 지원한 여성 창업가 플리마켓과 창업 체험, 이력서 사진 촬영, 퍼스널컬러 진단 등 부대행사도 마련됐다.

올해는 김해시농촌인력중개센터와 청년창업농업인이 참여해 농촌 일자리 안내와 지역 농산물 홍보·판매도 진행했다. 김해시는 취업과 창업, 농촌 일자리까지 연계한 프로그램으로 시민 참여 폭을 넓혔다.

양성평등주간을 맞아 유관기관의 시민 참여 행사도 이어진다. 김해시가족센터의 '신나는 가족놀이', 김해아동문학회의 '공감-모두 평등 문학세상 시화전', 김해여성복지회의 '양성평등 시극-황옥의 사랑가', 김해성폭력상담소의 '상황심리극 마주보기' 등이 예정돼 있다.

정영두 시장은 "서로의 차이를 이해하고 존중하는 문화가 일상에 더 깊이 뿌리내리는 계기가 되길 바란다"며 "시민이 체감할 수 있는 포용적 양성평등도시 김해를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com