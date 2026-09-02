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박성현 광양시장, '동호안 조기 투자·AI 데이터센터 입지' 제안

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AI 핵심 요약

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  • 박성현 광양시장이 2일 포스코에 동호안 미래신산업 조기착공을 요청했다.
  • SK그룹에는 광양에 대규모 AI 데이터센터 입지를 검토해 달라고 제안했다.
  • 광양시는 신속한 인허가와 지원으로 투자 유치에 나서겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

포스코에 4조4000억원 신사업 이행 요청…SK엔 입지 경쟁력 전달
박 시장 "인허가·규제 해소·인센티브 등 전폭 지원"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 박성현 광양시장이 포스코에는 광양국가산단 동호안 미래신산업의 조기 착공을, SK그룹에는 대규모 AI 데이터센터의 광양 입지 검토를 각각 요청하며 미래산업 투자 유치에 나섰다.

2일 광양시에 따르면 박 시장은 최근 포스코와 SK 측에 광양 지역 투자 협조를 요청하는 공문을 각각 발송했다고 밝혔다.

박성현 광양시장이 '광양대전환 미래 비전과 비상경제 시민보고회' 에서 비전을 설명하고 있다.[사진=권차열 기자] 2026.09.02 chadol999@newspim.com

박 시장은 포스코홀딩스에 보낸 공문에서 "포스코가 2023년 동호안 입지규제 완화를 계기로 2033년까지 4조4000억원 규모의 미래 신산업 투자계획을 발표했지만 일부 사업의 추진이 지연되거나 중단되면서 지역경제의 어려움이 이어지고 있다"고 밝혔다.

그러면서 포스코그룹이 신사업을 추진할 때 광양 동호안을 우선 투자지역으로 선정하고 기존 투자계획에 담긴 사업을 조속히 추진해 착공해 달라고 요청했다.

광양국가산단 내 약 230만평 규모의 매립예정지인 동호안은 그동안 철강 관련 업종만 입주할 수 있었으나 2023년 규제 완화 이후 포스코홀딩스가 니켈·코발트 정제 등 이차전지 소재사업과 부생수소·블루수소 생산라인 등을 포함한 투자계획을 발표한 곳이다.

박 시장은 SK그룹에는 전남 동부권 투자 가능성이 거론되는 약 100조원 규모의 AI 데이터센터와 연관 인프라 사업을 광양에 투자해 달라고 제안하면서 광양제철소와 광양항을 중심으로 철강·에너지·물류산업이 집적돼 있고 대규모 산업용지와 전력·용수 공급 기반도 갖춘 점을 입지 경쟁력으로 제시했다.

광양시는 두 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 신속한 인허가와 규제 해소 및 인센티브 제공 등 행정·재정적 지원에 적극 협력할 방침이다.

박성현 광양시장은 "광양은 광양제철소와 광양항을 기반으로 철강·에너지·물류산업이 집적된 대표 산업도시"라며 "기업이 성공적으로 투자할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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