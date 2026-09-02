인천경제자유구역 축제 '아이페스타' 송도·영종·청라서 릴레이 개최

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천경제자유구역인 송도와 영종, 청라를 하나로 연결하는 대규모 K-컬처 축제가 열린다.

인천경제자유구역청은 IFEZ 3개 도시의 지역 축제를 하나로 묶은 축제 'I♥FEsta(아이페스타)'를 이번 달 12일부터 릴레이 방식으로 개최한다고 2일 밝혔다.

아이페스타는 12일 송도 센트럴파크를 시작으로 10월 10일 영종 씨사이드파크, 10월 24일 청라 호수공원에서 차례로 열린다.

인천경제자유구역 글로벌 페스티벌 포스터 [포스터=인천경제자유구역청]

올해 축제 슬로건은 'K-Culture의 리듬, 세상을 연결하다'다.

첫 번째 행사인 'I♥FEsta 송도'는 'K-STAGE'를 주제로 클래식과 국악을 결합한 크로스오버 공연과 한복 패션쇼, 한복 입기, 전통문화 체험 등 K-패션·전통문화 콘텐츠를 선보인다.

10월 10일 영종 씨사이드파크에서 열리는 'I♥FEsta 영종'은 'K-BEAT'를 테마로 락과 국악 크로스오버 공연을 마련한다. K-디저트 브랜드관과 디저트 만들기 등 영종의 특색을 살린 K-푸드 체험 공간도 운영한다.

10월 24일 청라 호수공원에서는 'K-OST'를 주제로 가을밤 OST 콘서트가 펼쳐진다. K-드라마와 댄스 등을 활용한 영상 콘텐츠 체험과 함께 같은 날 열리는 '청라 페스티벌'과 연계해 와인 시음과 소믈리에 강연 등도 진행한다.

각 지역별 세부 프로그램과 출연진은 행사 일정에 맞춰 순차적으로 공개될 예정이다.

인천경제청은 올해는 세 도시 축제를 연결하는 'I♥FEsta 모바일 PASS'를 통해 방문객들이 세 지역 축제를 연계해 즐길 수 있도록 하고 지역 관광 거점과 연계한 상권 할인 쿠폰도 제공할 예정이다.

조인권 인천경제청장 직무대행은 "송도·영종·청라가 가진 각기 다른 매력을 'I♥FEsta'라는 하나의 브랜드로 연결하고 K-컬처를 매개로 전 세계 관람객과 지역 주민이 함께 즐기는 대표 글로벌 축제가 되도록 하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com