BC카드·케이뱅크, 간편결제 6% 할인 '히든카드' 출시

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네이버페이·카카오페이·쿠팡페이 이용 시 월 최대 4만원 할인

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 케이뱅크와 함께 온라인 간편결제 이용 시 최대 6% 할인 혜택을 제공하는 '히든카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.

히든카드는 온라인·모바일 소비가 많은 2040세대와 케이뱅크 고객을 겨냥한 PLCC(상업자표시신용카드)다. 네이버페이와 카카오페이, 쿠팡페이 등 3개 간편결제 서비스 이용 시 할인 혜택을 제공한다.

전월 이용실적이 40만원 이상인 고객이 온라인에서 해당 간편결제로 건당 1만원 이상 결제하면 결제액의 6%를 할인받을 수 있다. 건당 할인 한도는 3000원이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 케이뱅크와 함께 온라인 간편결제 이용 시 최대 6% 할인 혜택을 제공하는 '히든카드'를 출시했다고 2일 밝혔다. [사진=BC카드] 2026.09.02 yunyun@newspim.com

월 통합 할인한도는 전월실적에 따라 40만원 이상 1만원, 100만원 이상 3만원, 150만원 이상 4만원이다.

해외 온·오프라인 가맹점 결제액에는 전월실적이나 할인한도 없이 2% 할인 혜택을 제공한다. 국내에서 5만원 이상 결제할 경우 2~3개월 무이자 할부도 이용할 수 있다. 해외겸용 카드에는 마스터카드 플래티넘 등급 서비스가 제공되며 연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 2만5000원이다.

출시 기념 이벤트도 진행한다. 오는 10월 31일까지 음식점 업종에서 건당 1만원 이상 결제하면 500원을 할인한다. 전월실적 조건 없이 월 최대 10회, 총 5000원까지 혜택을 받을 수 있다.

히든카드를 처음 발급받고 케이뱅크 플러스박스를 이용하는 고객에게는 카드 발급 신청 다음 날 2% 금리 우대 쿠폰을 제공한다. 이후에는 전월 카드 이용실적이 50만원 이상이면 1%, 100만원 이상이면 2% 금리 우대 쿠폰을 매월 지급한다.

우대금리 쿠폰은 올해 12월 31일까지 제공되며 케이뱅크 플러스박스 잔액 가운데 500만원 초과 1500만원 이하 구간에 적용된다.

히든카드는 BC카드의 자체 카드상품인 '바로카드'와 케이뱅크 고객 채널을 연계해 선보인 두 번째 상품이다.

김민권 BC카드 카드사업본부장(상무)은 "히든카드는 고객들이 주로 이용하는 간편결제에 혜택을 집중한 상품"이라며 "앞으로도 케이뱅크와 고객의 니즈를 반영한 금융서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com