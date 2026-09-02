NH농협카드, 트립닷컴과 여행상품 최대 16% 할인 이벤트

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호텔 16%·항공 3%·액티비티 4% 할인…전 세계 여행상품 대상

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴과 함께 국내외 여행상품 이용 고객을 대상으로 최대 16% 할인 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이벤트 대상은 NH농협 해외겸용 개인카드 보유 고객으로 비씨·선불·기프트카드는 제외된다. 트립닷컴 내 NH농협카드 전용 페이지에서 예약한 뒤 최종 결제 단계에서 전용 쿠폰 코드를 입력하고 외화로 결제하면 즉시 할인을 받을 수 있다. 대상 지역은 국내를 포함한 전 세계다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴과 함께 국내외 여행상품 이용 고객을 대상으로 최대 16% 할인 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다. [사진=NH농협카드] 2026.09.02 yunyun@newspim.com

호텔은 오는 11월 30일까지 예약하면 결제금액의 16%를 할인받을 수 있다. 최소 결제금액 제한은 없으며 회당 최대 100달러까지, 1인당 최대 3회 할인 혜택이 제공된다.

항공권과 액티비티 할인은 오는 12월 31일까지 진행된다. 항공권은 3%, 액티비티는 4% 할인되며 최소 결제금액 제한은 없다. 예약한 상품의 실제 출발·사용 기간은 2027년 12월 31일까지다.

자세한 내용은 NH pay와 NH농협카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

NH농협카드 관계자는 "최근 증가하는 국내외 여행 수요에 맞춰 고객들이 보다 합리적으로 장기 여행 일정을 계획할 수 있도록 이번 할인 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 맞춤형 제휴 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com