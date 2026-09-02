구리시, 110억 원 규모 세출 구조조정 단행

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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 재정 위기 극복을 위해 약 110억 원 규모의 강도 높은 세출 구조조정을 단행하고 이를 바탕으로 민생·복지 등 필수 경비를 보강하는 제3회 추가경정예산안을 편성해 구리시의회에 제출했다고 2일 밝혔다.

구리시 재정위기대책보고회 모습. [사진=구리시]

시에 따르면 이번 제3회 추경 예산안은 제2회 추경 대비 전체 규모가 335억 원 늘었지만 국·도비 등 용도가 지정된 재원을 제외하면 기존 사업 예산 약 110억 원을 감액·조정해 필수 경비를 마련한 사실상의 '감액 추경'이다.

시는 악화된 재정 여건을 고려해 시 대표 축제인 코스모스 축제는 물론 평생학습 축제, 시민의 날 행사 등 각종 행사성 경비를 최대 30%까지 줄였다. 시장을 포함한 전 부서의 업무추진비 역시 20%를 과감히 삭감하고 공무원 연수비와 국외 출장 경비도 전액 삭감하거나 최소한의 범위로 조정했다고 전했다.

이번 세출 구조조정은 사업의 우선순위와 시급성, 집행 가능성 등을 종합적으로 검토해 약 500개 사업의 세출예산을 재조정하는 방식으로 추진됐다. 시는 이를 통해 확보한 재원을 시민 생활과 밀접한 필수 경비에 우선 배분했다는 설명이다.

주요 편성 내역으로는 ▲지하철 8호선 운영비 59억 원 ▲보훈명예수당·어르신 교통비·이·미용비 등 복지 관련 예산 35억 원 ▲전통시장 및 소상공인 지원 12억 원 ▲운수·화물업계 유가보조금 4억 8000만 원 등이 포함됐다.

신동화 구리시장은 "시민 생활과 직결되는 복지 등 민생 예산은 축소하지 않는다는 원칙을 지키면서 불필요한 행정비용을 과감히 줄이는 데 집중했다"며 "내년도 본예산 편성에서도 한층 강도 높은 세출 구조조정을 추진하는 동시에 세입 재원 확충에도 힘써 현재의 재정 위기를 극복해 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com