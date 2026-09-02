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박희승 "지역완결형 설립해야"...복지부장관에 국립의전원 조속 확정 촉구

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AI 핵심 요약

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  • 박희승 의원은 2일 국립의전원 지역완결형 설립을 촉구했다.
  • 박 의원은 학교와 임상수련 분리 시 제도 취지가 훼손된다고 했다.
  • 또 국립중앙의료원 지방이전과 의료균형전환을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정은경 장관 만나 기초의학·임상수련 한 지역서 운영하는 의료인력 양성 강조
국립중앙의료원 이전 요구…지역 필수·공공의료 강화 국가 의료체계 전환 제안

[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 더불어민주당 박희승 의원(남원·장수·임실·순창)이 2일 국립의전원 소재지의 조속한 확정과 기초의학부터 임상수련까지 한 지역에서 이뤄지는 지역완결형 설립을 정부에 촉구했다.

박 의원은 이날 정은경 복지부 장관을 만나 국립의전원 설립 취지를 살리기 위해 학교와 임상수련을 분리하지 않는 교육체계가 필요하다는 입장을 전달했다.

박 의원은 "국립의전원은 지역·필수·공공의료의 공백을 국가가 직접 메우기 위해 만든 기관"이라며 "기초과정과 임상과정을 나누면 제도의 취지 자체가 훼손될 수 있다"고 강조했다.

박희승 의원(좌)이 정은경 복지부 장관을 만나 국림의전원의 조속 확정을 촉구하고 있다.[사진=박지원 의원실]2026.09.02 lbs0964@newspim.com

울산대 사례 지적…"학교·임상수련 분리하면 지역의료 취지 훼손"

박 의원은 학교 교육과 임상수련을 분리한 사례로 울산대 의대의 운영 구조를 언급했다.

1988년 지역 의료인력 확보를 목적으로 설립된 울산대 의대는 교육과 임상실습이 서울아산병원 등을 중심으로 이뤄져 왔으며 현재도 임상실습이 서울과 강릉 등으로 나뉘어 진행되고 있다는 게 박 의원의 설명이다.

박 의원은 "한 번 갈라놓으면 되돌리는 데 수십 년이 걸린다"며 "국가가 처음 세우는 의학교육기관을 설계 단계부터 같은 구조로 만들어서는 안 된다"고 지적했다.

국립의전원 졸업생이 공공필수의료 분야에서 15년간 의무복무하고 실제 근무지도 지역 공공병원이 중심이 되는 만큼 임상수련만 수도권 상급종합병원에서 받는 구조는 교육과 실제 직무 현장의 괴리를 키울 수 있다는 주장이다.

또 복지부가 지난 6월 15일 교육부와 함께 발표한 국립대학병원 육성방향에서 임상·연구·교육 기능을 강화해 지역완결적 필수의료체계를 구축하겠다고 밝힌 점도 강조했다.

박 의원은 "국립대학병원에는 지역완결적 체계를 요구하고 지역의대에는 학교와 병원의 근접성을 기준으로 적용하면서 국가가 직접 세우는 국립의전원만 지역과 서울로 나누자는 것은 복지부 스스로의 논리에도 맞지 않는다"고 말했다.

복지부 '병원 접근성' 기준 변화…"남원에서 서울까지 300km"

박 의원은 국립의전원 설립과 관련해 복지부의 병원 접근성 기준이 과거와 달라졌다는 점도 문제로 제기했다.

복지부는 지난 2018년 남원에 국립의전원을 설립하겠다는 방침을 공식 발표한 뒤 서남대 부지 활용 여부와 관련한 국회 질의에서 교육협력병원으로 활용할 남원의료원과의 접근성을 고려해 가까운 곳에 부지를 마련하겠다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

박 의원은 "당시 복지부는 남원 안에서도 병원과 가까운 곳을 골라야 한다고 했다"며 "같은 부처가 이제 와서 300㎞ 떨어진 서울에서 임상수련을 해야 한다고 하는 것은 납득하기 어렵다"고 주장했다.

"국립중앙의료원도 지역으로"…공공의료 거점 지방 이전 요구

박 의원은 국립중앙의료원의 지방 이전도 정부에 요구했다.

이재명 정부가 지역 격차 해소와 공공의료 강화를 국정과제로 제시하고 공공의료 인력을 양성할 학교 설립을 추진해왔으며 국립의전원법도 지난 4월 국회를 통과한 만큼 국가 공공의료의 중심축도 지역에 마련해야 한다는 논리다.

박 의원은 "지역 의료격차 해소는 이재명 정부의 국정과제"라며 "국정과제를 완성하고 국토균형발전을 이루기 위해서는 국립의전원이 들어서는 곳에 국가 공공의료의 중심 병원도 함께 자리해야 한다"고 강조했다.

이어 "정부가 추진하는 제2차 공공기관 지방이전 대상에 국립중앙의료원을 포함해 지역으로 이전해야 한다"며 "복지부 장관은 지역 필수·공공의료를 살리고 이재명 정부의 성공을 위해 큰 그림을 그려야 한다"고 촉구했다.

지역환자 수도권 쏠림 심화…의료 균형발전 패러다임 전환 촉구

박 의원은 지역 의료격차가 개별 정책을 보완하는 방식만으로는 해결하기 어렵다고 강조했다.

박 의원이 제시한 자료에 따르면 서울 빅5 병원 환자의 58.2%가 지방에서 올라온 환자이며 2024년 기준 비수도권 환자의 1인당 평균 진료비는 341만원으로 수도권 환자보다 116만원 많았다. 지역 환자의 수도권 상경 진료로 발생하는 비용도 연간 4조6000억원에 이른다.

10병상당 전문의 수 역시 서울 빅5 병원이 4.3명인 반면 지역 국립대학병원은 2.3명에 그치는 것으로 나타났다.

박 의원은 "지역에 최종 치료를 감당할 병원이 없어 환자가 서울로 올라가는 것"이라며 "국가 의료서비스의 균형발전을 위해서는 거시적 안목에서 근원적인 정책 패러다임의 전환이 필요하다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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