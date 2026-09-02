세종시 "종합복지센터 인권친화적 이용 환경 조성"

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민관 합동 종촌·새롬·보람·반곡 4곳 접근성 등 점검

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민 누구나 안전하고 편리하게 복지시설을 이용할 수 있도록 종합복지센터 4곳의 인권친화적 이용 환경을 살핀다.

시는 오는 4일까지 종촌·새롬·보람·반곡 종합복지센터를 대상으로 인권환경 민·관 합동점검을 진행한다고 2일 밝혔다.

세종시가 오는 4일까지 관내 종합복지센터를 대상으로 인권환경 민·관 합동점검을 진행한다. [사진=세종시] 2026.09.02 vincent977@newspim.com

민·관 합동점검반은 시설 이용자의 실제 동선을 따라 접근성과 이동 편의, 장애인 편의시설, 안내·정보 제공, 휴게공간 등 복지센터 이용 과정에서 개선이 필요한 부분을 살펴볼 예정이다.

점검에는 세종시 인권센터와 장애인편의증진기술지원센터, 장애인권익옹호기관, 보람장애인자립생활센터, 참여자치시민연대, 여성긴급전화1366세종센터, 성인권상담센터, 여성플라자, 지속가능발전협의회 등이 참여한다.

이번 합동점검은 지난 4월 열린 세종시 인권 민관협력 간담회에서 종합복지센터의 인권환경을 민관이 함께 점검하자는 의견이 제시된 데 따른 것이다.

시는 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사항을 검토하고 복지시설 이용환경을 보다 안전하고 편리하게 개선해 나갈 계획이다.

이상호 자치행정국장은 "복지시설은 다양한 시민이 일상적으로 이용하는 공간인 만큼 누구나 불편이나 차별 없이 이용할 수 있는 환경을 갖추는 것이 중요하다"며 "이번 민관 합동점검을 통해 이용자의 시각에서 불편 요소를 세심하게 살피고 보다 인권친화적인 공공시설 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com