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印 루피화, RBI 지원 힘입어 두 달 만에 최고치 기록

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  • 인도 RBI가 1일 달러 매도에 나서 루피화가 2개월 만에 최고치를 기록했다.
  • RBI 개입과 강한 외화 유입으로 외환보유액이 사상 최고치까지 늘었다.
  • 인도 1분기 GDP가 7.8% 성장하며 루피화 강세에 힘을 보탰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1일 장중 한때 0.4% 오른 달러당 94.7988루피...7월 1일 이후 최고치
RBI, 사상 최대 외환보유액 기반해 달러 대량 매도하며 시장 개입
특별 스와프 창구 개설이 외환보유액 끌어올려

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 중앙은행(RBI)의 시장 개입에 힘입어 루피화 가치가 2개월 만에 최고치를 기록했다.

1일(현지 시각) 블룸버그 통신 등에 따르면, 이날 루피화 가치는 장중 한때 최대 0.4% 상승해 달러당 94.7988루피를 기록하며 7월 1일 이후 최고치를 나타냈다. 이후 공방을 거쳐 전 거래일 종가(95.22루피) 대비 0.29% 내린(가치 상승) 94.9400루피로 거래를 마쳤다.

이날의 강세는 RBI의 달러 매도에 힘입은 것이다. 관계자들에 따르면, RBI는 뭄바이 시각으로 오전 9시 개장 직후 역외 및 역내 시장에 개입했다. 인도의 외환보유액이 지난달 사상 최고치인 7,293억 달러(약 997조 4,636억 원)까지 증가하면서 RBI의 루피화 지원 여력이 커졌다는 분석이다.

아시아 통화들이 미·이란 간의 긴장 고조와 그로 인한 유가 상승으로 압박을 받고 있는 반면, 루피화는 강세를 보이고 있다.

HDFC 증권의 수석 연구 분석가인 딜립 파르마르는 더 뉴 인디언 익스프레스와의 인터뷰에서 "루피화 가치가 3거래일 연속 상승세를 이어가며 아시아 통화 대비 강세를 보이고 있다"며 "지정학적 긴장이 고조된 가운데서도 인도 경제가 높은 성장률을 기록하고 RBI가 달러 공급에 나선 것이 최근 강세의 원동력"이라고 분석했다.

인도 정부는 지난달 31일 2026/27 회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 1분기 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 7.8% 성장했다고 발표했다. 이는 로이터 여론조사에서 경제학자들이 예측했던 7.1%와 RBI의 전망치 7%를 모두 상회한 것이다.

핀렉스 트레저리 어드바이저스(Finrex Treasury Advisors)의 재무 책임자인 아닐 쿠마르 반살리는 "RBI의 매도 방식은 시장에 달러 롱 포지션(매수 포지션)을 청산하라는 신호"라며 "트레이더들이 추가 손실을 막기 위해 포지션을 대거 포기(손절매)하면서 루피화 강세가 더 가팔라졌다"고 분석했다.

반살리는 "달러당 94.90루피에서 손절매가 촉발되었고, 다음 핵심 지지선은 94.75루피가 될 것"이라고 덧붙였다.

[로이터=뉴스핌] 인도 중앙은행(RBI)과 루피화 로고

인도중앙은행(RBI)이 6월 초 해외 거주 인도인의 외화예금(FCNR-B)과 은행의 해외 외화 차입(OFCB) 등에 대해 우대 조건을 제공하는 특별 '달러-루피 스와프 창구'를 개설한 것이 인도로의 막대한 외화 유입을 촉진하며 외환보유액을 사상 최고치로 늘리는 기폭제가 됐다.

이 특수 창구를 통해 유입된 자금이 외환보유고를 강화하면서 중동의 지정학적 긴장, 유가 상승 압력, 그리고 미국 연방준비제도의 금리 인상 전망 속에서도 인도 루피화 가치를 방어하고 대외 탄력성을 유지하는 데 결정적인 방어막 역할을 했다는 분석이다. 

RBI는 당초 FCNR-B 대상 달러-루피 스와프 창구를 9월 30일까지 운영하기로 했으나 지난달 31일 조기 폐쇄했다. 6월 8일 창구 개설 이후 단 67일 만에 523억 달러(최종 추산 600억~700억 달러)에 달하는 막대한 달러 자금이 유입되면서 목표를 초과 달성했기 때문이다.

다만 기업 차입(ECB)과 은행 외화 차입 스와프 창구는 예정대로 12월 31일까지 유지된다.

로이터는 강한 달러 유입과 RBI의 개입이 루피화를 지지하는 반면, 높은 유가·미 국채 수익률 상승·지정학적 리스크가 루피화에 새로운 압력을 가하고 있다며, RBI의 추가 개입 여부가 루피화의 단기적인 향방에 중요한 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.

2일, 루피화는 전날보다 0.05루피, 약 0.053% 내린(가치 상승) 달러당 94.89루피로 개장했다. 

hongwoori84@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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