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[ETF 시황] 코스피 4% 급락에 인버스 ETF '독주'…조선·2차전지 레버리지 약세

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  • 2일 코스피 급락에 인버스 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다.
  • SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X가 9.61% 올라 1위였다.
  • 조선·2차전지 레버리지 ETF는 10% 안팎 하락했다.

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조선 레버리지 12.33%↓…2차전지 레버리지도 10%대 하락
WTI 90달러 돌파에 원유 테마 4.86%↑에 원유 ETF 강세
사이버보안·조선·2차전지 테마 약세…관련 ETF 동반 하락

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 국내 증시 약세에 하락에 베팅하는 인버스 상품이 수익률 상위권을 휩쓸었다. 조선과 2차전지 등 레버리지 ETF는 10% 넘게 떨어진 반면 국제유가 상승에 원유 관련 ETF는 강세를 나타냈다.

ETF체크에 따르면 이날 'SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X'는 전 거래일 대비 9.61% 오른 7640원에 거래를 마쳐 전체 ETF 가운데 수익률 1위를 기록했다. 'KODEX 200선물인버스2X'는 9.21%, 'KIWOOM 200선물인버스2X'는 9.09%, 'PLUS 200선물인버스2X'는 8.97%, 'TIGER 200선물인버스2X'는 8.43% 각각 상승했다.

이날 코스피가 3.99% 내린 6562.72에 마감하고 SK하이닉스도 4.73% 하락하면서 코스피200과 SK하이닉스의 하락에 베팅하는 인버스 상품의 수익률이 크게 뛰었다. 특히 수익률 상위 5개 상품이 모두 인버스 ETF로 채워지면서 증시 약세가 ETF 수익률 순위에도 그대로 반영됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2일 코스피 지수가 전일 종가 대비 273.08(3.99%) 하락한 6562.72에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 17.27(2.10%) 하락한 803.98에 장을 마쳤다.서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간종가 대비 1.7원 내린 1368.7원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.09.02 khwphoto@newspim.com

반대로 상승에 베팅하는 레버리지 ETF는 수익률 하위권에 집중됐다. 'SOL 조선TOP3플러스레버리지'가 12.33% 내려 전체 ETF 가운데 낙폭이 가장 컸고 'TIGER 2차전지TOP10레버리지'와 'KODEX 2차전지산업레버리지'도 각각 10.87%, 10.60% 하락했다. 'TIGER 200에너지화학레버리지'는 10.11%, 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'는 9.98% 떨어졌다.

인버스와 레버리지 상품의 수익률이 크게 벌어진 가운데 국제유가 상승을 추종하는 ETF는 강세를 보였다. ETF체크 HOT 테마에서 원유는 4.86% 올라 상승률 1위를 기록했다. 'KODEX WTI원유선물(H)'은 4.95% 상승했고 원유·가스기업 테마도 1.30% 올랐다. 'RISE 미국S&P원유생산기업'은 1.69% 상승했다.

중동 지역의 지정학적 긴장이 이어지면서 국제유가와 미국 장기금리가 동시에 상승한 점이 이날 ETF 시장에도 영향을 미쳤다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 "호르무즈 인근 유조선 피격과 미국의 공습 등 지정학적 불안이 지속되고 있다"며 "WTI가 배럴당 90달러를 상회하고 미국 10년물 금리도 재차 4.8%를 돌파했다"고 설명했다.

테마별 하락률 상위에는 사이버보안과 조선, 2차전지 등이 이름을 올렸다. 사이버보안 테마는 5.92% 하락했고 조선(-5.56%), 기후변화솔루션(-5.27%), 2차전지(-4.86%)가 뒤를 이었다. 'TIGER 글로벌AI사이버보안'은 5.92%, 'KODEX 친환경조선해운액티브'는 4.40%, 'TIGER KRX기후변화솔루션'은 4.91% 각각 떨어졌다.

nylee54@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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