[ETF 시황] 코스피 4% 급락에 인버스 ETF '독주'…조선·2차전지 레버리지 약세

AI 핵심 요약beta
- 2일 코스피 급락에 인버스 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다.
- SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X가 9.61% 올라 1위였다.
- 조선·2차전지 레버리지 ETF는 10% 안팎 하락했다.
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WTI 90달러 돌파에 원유 테마 4.86%↑에 원유 ETF 강세
사이버보안·조선·2차전지 테마 약세…관련 ETF 동반 하락
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 국내 증시 약세에 하락에 베팅하는 인버스 상품이 수익률 상위권을 휩쓸었다. 조선과 2차전지 등 레버리지 ETF는 10% 넘게 떨어진 반면 국제유가 상승에 원유 관련 ETF는 강세를 나타냈다.
ETF체크에 따르면 이날 'SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X'는 전 거래일 대비 9.61% 오른 7640원에 거래를 마쳐 전체 ETF 가운데 수익률 1위를 기록했다. 'KODEX 200선물인버스2X'는 9.21%, 'KIWOOM 200선물인버스2X'는 9.09%, 'PLUS 200선물인버스2X'는 8.97%, 'TIGER 200선물인버스2X'는 8.43% 각각 상승했다.
이날 코스피가 3.99% 내린 6562.72에 마감하고 SK하이닉스도 4.73% 하락하면서 코스피200과 SK하이닉스의 하락에 베팅하는 인버스 상품의 수익률이 크게 뛰었다. 특히 수익률 상위 5개 상품이 모두 인버스 ETF로 채워지면서 증시 약세가 ETF 수익률 순위에도 그대로 반영됐다.
반대로 상승에 베팅하는 레버리지 ETF는 수익률 하위권에 집중됐다. 'SOL 조선TOP3플러스레버리지'가 12.33% 내려 전체 ETF 가운데 낙폭이 가장 컸고 'TIGER 2차전지TOP10레버리지'와 'KODEX 2차전지산업레버리지'도 각각 10.87%, 10.60% 하락했다. 'TIGER 200에너지화학레버리지'는 10.11%, 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'는 9.98% 떨어졌다.
인버스와 레버리지 상품의 수익률이 크게 벌어진 가운데 국제유가 상승을 추종하는 ETF는 강세를 보였다. ETF체크 HOT 테마에서 원유는 4.86% 올라 상승률 1위를 기록했다. 'KODEX WTI원유선물(H)'은 4.95% 상승했고 원유·가스기업 테마도 1.30% 올랐다. 'RISE 미국S&P원유생산기업'은 1.69% 상승했다.
중동 지역의 지정학적 긴장이 이어지면서 국제유가와 미국 장기금리가 동시에 상승한 점이 이날 ETF 시장에도 영향을 미쳤다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 "호르무즈 인근 유조선 피격과 미국의 공습 등 지정학적 불안이 지속되고 있다"며 "WTI가 배럴당 90달러를 상회하고 미국 10년물 금리도 재차 4.8%를 돌파했다"고 설명했다.
테마별 하락률 상위에는 사이버보안과 조선, 2차전지 등이 이름을 올렸다. 사이버보안 테마는 5.92% 하락했고 조선(-5.56%), 기후변화솔루션(-5.27%), 2차전지(-4.86%)가 뒤를 이었다. 'TIGER 글로벌AI사이버보안'은 5.92%, 'KODEX 친환경조선해운액티브'는 4.40%, 'TIGER KRX기후변화솔루션'은 4.91% 각각 떨어졌다.
nylee54@newspim.com