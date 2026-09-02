책이 끌리는 9월...대전학생교육문화원, 독서 프로그램 풍성

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작가 만남·특강·원화 전시 등 31개 프로그램 진행

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전학생교육문화원이 9월 독서의 달을 맞아 학생과 지역주민이 참여할 수 있는 독서문화 프로그램 31개를 운영한다.

학생교육문화원은 9월 한 달간 '김다노 작가와의 만남'을 비롯해 특별강좌, 원화 전시 등 다양한 독서문화 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

대전학생교육문화원이 9월 한 달간 독서문화 프로그램 31개를 운영한다. [사진=대전학생교육문화원] 2026.09.02 vincent977@newspim.com

주요 프로그램으로는 '꽃을 담은 티코스터', '미니 정원 만들기' 등 특별강좌와 원화 전시 '솔솔이의 비밀' 등이 진행된다.

참여형 프로그램인 '우리 도서관 홍보대사'는 도서관 홍보 영상에 응원 댓글을 남긴 뒤 인증하면 선물을 제공하며 '북메뉴, 완독 챌린지'는 독서 빙고를 완성한 참가자에게 직접 만드는 책갈피를 제공한다.

작가와의 만남과 일부 특강은 온라인 사전 신청을 통해 참여할 수 있다.

자세한 내용은 산성어린이도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

노애수 원장은 "대전학생교육문화원은 독서와 다양한 문화 체험을 함께 즐길 수 있는 공간"이라며 "9월 독서의 달 행사에 학생과 지역주민의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

vincent977@newspim.com