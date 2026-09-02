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교육감들 "교육교부금 7.2조 증가는 착시…20.79% 연동제 폐지 재검토해야"

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AI 핵심 요약

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  • 대한민국교육감협의회는 2일 교육재정 개편안을 재검토하라고 밝혔다.
  • 협의회는 내국세 20.79% 연동제 폐지에 반대했다.
  • 충분한 협의 없이 예고한 미래대응기금도 우려했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"추경 기준 증가율 3.2%뿐…공무원 보수 인상률에도 못 미쳐"
"입법예고 고작 5일…교육감과 직접 협의하고 영향 공개해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 대한민국교육감협의회는 지방교육재정교부금 제도 개편을 전제로 한 2027년도 정부 예산안이 교육현장과 충분한 협의 없이 국무회의에서 의결됐다며 현행 내국세 20.79% 연동제 폐지를 재검토해야 한다고 2일 밝혔다.

교육감협은 이날 입장문에서 "지방교육재정교부금은 전국 유·초·중·고 교육을 지탱하는 공교육의 핵심 재원이자 지방교육자치의 중요한 제도적 기반"이라며 "이를 흔드는 일은 재정 조정이 아니라 학생의 교육권과 학교 현장의 안정성, 나아가 지방교육자치의 미래를 훼손하는 문제"라고 주장했다.

대한민국교육감협의회는 지방교육재정교부금 개편이 충분한 협의 없이 추진됐다며 현행 내국세 20.79% 연동제 폐지를 재검토해야 한다고 2일 밝혔다. [사진=대한민국교육감협의회]

교육감협은 50년 이상 유지된 내국세 연동 방식과 20.79% 법정교부율을 폐지해야 할 정당성과 불가피성을 정부가 입증해야 한다고 요구했다.

이들은 "학생 수가 줄어도 학교·학급·교직원은 같은 비율로 줄지 않으며 특수교육·기초학력·마음건강·돌봄 등 교육수요는 오히려 늘고 있다"며 "2027년에 당장 줄지 않는다는 사실은 폐지 근거가 아니라 오히려 폐지를 서두를 이유가 없다는 근거"라고 짚었다.

정부가 발표한 내년도 교부금 증가 규모에도 문제를 제기했다. 정부는 2026년 본예산 71조6687억원보다 2027년 교부금이 7조2031억원 늘어나 10.1% 증가한다고 설명했다.

하지만 교육감협은 "2026년 추경까지 반영한 실제 규모 76조4381억원을 기준으로 하면 증가율은 3.2%, 약 2조4000억원에 불과하다"며 "정부가 굳이 본예산을 기준 삼아 증가율을 부풀려 설명하는 것은 지방교육재정의 실상을 가리는 착시를 낳을 뿐"이라고 비판했다.

그러면서 "이 실질 증가율은 정부가 결정한 2027년도 공무원 보수 인상률 3.9%에도 못 미친다"며 "교직원 인건비 등 기본 고정경비 상승분조차 감당하기 어렵다"고 주장했다.

교육감협은 지방교육재정 대부분이 인건비와 운영비 등 고정경비라는 점을 들어 학생 수 감소가 교육재정 수요 감소로 곧바로 이어지는 것도 아니라고 강조했다. 

정부가 신설을 추진하는 미래대응기금에 대해서도 우려를 나타냈다. 교육감협은 "법률에 따라 시·도교육청에 안정적으로 교부되던 재원과 중앙정부가 관리하며 정부가 정한 사업에 쓰는 미래대응기금은 본질적으로 다르다"라며  "2027년 미래대응기금 교육·인재계정 4조9315억원의 주요 사업은 영유아 교육·보육, 대학·청년 지원, AI·첨단인재 양성에 집중돼 있다. 미래대응기금에 유아·초·중등교육, 즉 기본교육의 안정적 발전을 뒷받침하는 조항을 명확히 못박아야 한다"고 촉구했다.

개편 과정의 의견 수렴 절차도 문제 삼았다. 교육감협은 "지방교육재정의 근간을 바꾸는 법률안을 단 5일간 입법예고했을 뿐 시·도교육감과의 실질적 협의도 거치지 않았다"며 "정부가 입법예고 기간을 5일로 정한 이유를 설명하고 향후 국회 논의에서는 시·도교육청과 교직원, 학부모, 교육전문가 등이 참여하는 사회적 숙의를 보장해야 한다"고 강조했다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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