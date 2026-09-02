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구윤철 "AI로 성장잠재력 확충"…G20서 한국 성장전략 제시

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  • 구윤철 부총리 2일 G20서 AI 성장전략을 제시했다
  • AI 투자 확대와 주력산업 AI 전환을 강조했다
  • 글로벌 불균형 완화엔 흑자·적자국 동시 대응을 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 3대 메가프로젝트·국민성장펀드 등 소개
글로벌 불균형 해소에 흑자·적자국 노력 강조
美·英·佛 등 주요국 재무장관과 연쇄 양자면담

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 인공지능(AI)을 비롯한 신산업이 세계 경제의 성장판을 좌우할 핵심 변수로 떠오른 가운데 정부가 주요 20개국(G20)에 AI 투자 확대와 주력산업의 AI 전환을 중심으로 한 한국의 성장전략을 제시했다. 글로벌 경상수지 불균형을 줄이기 위해서는 흑자국과 적자국이 동시에 정책 조정에 나서야 한다는 제언이다.

재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 지난달 31일부터 이달 1일까지 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열린 '2026년도 제2차 G20 재무장관·중앙은행총재 회의'에 참석했다고 2일 밝혔다. 구 부총리는 회의를 계기로 미국·영국·프랑스·이탈리아·인도·카타르 재무장관과 유럽연합(EU) 경제 담당 집행위원 등과 양자 면담도 진행했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 30일 주요 20개국(G20) 재무장관 중앙은행총재 회의에 참석하기 위해 인천공항에 도착하고 있다. [사진=재경부]

◆ 구윤철, 세계경제 세션서 "AI 3대 메가프로젝트로 성장잠재력 확충"

구 부총리는 첫날 세계경제 세션에서 중동전쟁 장기화에도 한국 경제가 안정적으로 성장하고 있다고 설명했다. AI 등 미래산업 투자와 공급망 안정화를 추진해 '포스트 중동전쟁' 시대에도 대비하고 있다고 밝혔다.

성장정책 세션에서는 AI를 새로운 성장동력으로 육성하기 위한 '3대 메가프로젝트'와 기존 주력산업의 AI 전환 정책을 소개했다.

국민성장펀드 등을 활용해 전략산업 투자를 확대하고 미래 유망산업이 성장·도약하는 데 필요한 수요도 적극적으로 확충하겠다는 계획을 밝혔다. 청년과 중소기업 지원, 구조개혁을 병행해 중장기 성장잠재력을 끌어올리겠다는 방침도 설명했다.

G20도 AI가 세계 경제에 상당한 영향을 미칠 수 있는 범용 기술이라는 데 의견을 모았다. AI의 책임 있는 개발과 도입·확산을 적극적으로 추진하는 국가가 향후 세계 경제의 성장 속도를 주도할 것으로 전망했다.

AI와 컴퓨팅, 디지털 인프라 투자가 생산성을 끌어올릴 가능성에도 주목했다. 다만 금융 부문을 비롯해 AI 확산에 따른 위험에도 함께 대응해야 한다고 강조했다.

구 부총리는 글로벌 불균형 세션에서 한국이 호주와 함께 '글로벌 불균형 스터디그룹' 공동의장국을 맡고 있는 점을 바탕으로 선도 발언에 나섰다.

글로벌 불균형은 일부 국가의 대규모 경상수지 흑자가 다른 국가의 경상수지 적자 누적으로 이어지는 현상을 의미한다.

구 부총리는 AI 확산 등 세계 산업 지형 재편을 고려해 불균형의 원인을 분석해야 한다고 강조했다. 불균형을 완화하기 위해 흑자국과 적자국 모두 정책적 노력을 기울여야 한다고 밝혔다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 28일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 TF를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

한국의 대응책으로는 내수 활성화와 3대 메가프로젝트를 통한 국내 투자 촉진 등을 제시했다.

G20도 과도하고 지속적인 대외 흑자를 기록하는 국가는 국내 소비를 제약하고 수출에 과도하게 의존하도록 만드는 왜곡 요인을 제거해야 한다는 데 뜻을 모았다. 반대로 대규모 대외 적자를 지속하는 국가는 국내 저축 확대와 재정 건전화 등을 추진해야 한다고 제시했다.

특히 G20은 이번 의장국 성명에서 글로벌 불균형 스터디그룹 공동의장국을 맡은 한국과 호주에 감사를 표했다.

구 부총리는 개발도상국 등의 부채 문제를 해결하기 위해 채권자 간 공정한 부담 분담과 폭넓은 채무 데이터 공개가 필요하다고 강조했다.

채무국에도 자구 노력을 주문했다. 국내 재원 동원 능력을 강화하고 부채 취약성이 발생하는 근본적인 원인을 해결하기 위한 구조개혁을 추진해야 한다고 밝혔다.

G20은 보다 신속하고 예측 가능한 채무 처리가 필요하다는 데 의견을 모으고 'G20 공통 프레임워크' 이행을 강화하기로 했다. 채무 데이터의 투명성을 높이고 공식 채권국 간 공조를 확대하는 방안도 추진한다.

세계은행의 부채 데이터 공유 작업에 G20 국가들의 참여를 확대해 국가별 부채 데이터의 정확성을 높일 필요성도 제기됐다.

◆ 美 베센트 만나 경제·금융시장 논의…한·인도 재무장관회의 재개 제안

구 부총리는 G20 회의를 계기로 주요국 재무장관들과 잇따라 양자 면담을 가졌다.

먼저 그는 스콧 베센트 미국 재무장관과 만나 최근 경제·금융시장 동향에 대해 의견을 교환하고, 양국 협력 증진 방안을 논의했다.

존 힐리 영국 재무장관과는 G20 차원의 공조를 논의했다. 영국은 2027년, 한국은 2028년 각각 G20 의장국을 맡는다. 양측은 한국과 영국이 트로이카를 형성하는 만큼, 글로벌 현안에 긴밀하게 공조할 필요가 있다는 데 뜻을 모았다.

롤랑 레스퀴르 프랑스 재무장관과는 양국 관계가 글로벌 전략적 파트너십으로 격상된 만큼 재무당국 간 소통도 강화하기로 했다.

스콧 베센트 미국 재무부 장관 [사진=블룸버그]

잔카를로 조르제티 이탈리아 재무장관과는 중동전쟁 장기화 등 대외 불확실성 확대에 대응한 정책을 공유했다. 구 부총리는 한국이 경제발전경험공유사업(KSP)을 통해 이탈리아 베로나시의 스마트 모빌리티 구축에 정책 자문을 하고 있다는 점도 소개했다.

니르말라 싯타르만 인도 재무장관에게는 지난 2017년 6월 이후 열리지 않은 한·인도 재무장관회의를 올해 하반기 한국에서 개최하자고 제안했다. 인도 측도 이를 환영하면서 AI·디지털과 공급망 안정, 인프라 등 경제협력 전반을 논의하길 희망했다.

알리 빈 아흐메드 알쿠와리 카타르 재무장관과는 액화천연가스(LNG) 등 에너지 공급망과 인프라 복원 분야 협력을 논의했다. 구 부총리는 한국 기업의 카타르 사업 참여에 관심을 요청하고, AI·디지털 등 미래산업으로 협력을 확대할 필요가 있다고 강조했다.

발디스 돔브로브스키스 EU 경제 담당 집행위원과는 우크라이나 등 지정학적 현안과 글로벌 불균형에 대한 의견을 교환했다. 양측은 공급망 다변화와 경제안보를 비롯한 경제 협력과 전략적 공조를 강화하기로 했다.

rang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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