카톡·택시 서비스 묶나...카카오, 내달 통합 멤버십 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

카톡 중심 각종 서비스 연계 가능성

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오가 내달 카카오톡을 중심으로 한 유료 멤버십을 출시할 예정이다.

2일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 이르면 다음달 카카오톡을 중심으로 한 카카오 멤버십 출시를 준비하고 있다.

경기 성남시 판교 카카오 아지트 [사진 = 뉴스핌DB]

멤버십에는 카카오톡 이모티콘, 선물하기, 카카오택시, 웹툰·웹소설 등의 서비스가 연계될 수 있을 것으로 거론되고 있다. 구체적인 서비스 내용과 출시 시기는 확정되지 않았다.

멤버십 서비스인 만큼 월 구독료를 낼 경우 일부 서비스를 무료로 이용할 수도 있을 것으로도 전망된다.

카카오는 최근 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 쿠팡이츠와 협력해 카카오톡 내에서 쿠팡이츠 주문을 할 수 있도록 하겠다고 발표한 바 있다.

이에 이번 멤버십 출시가 카카오톡을 중심으로 AI, 커머스 사업을 연계하고자 하는 카카오의 사업 전략과도 맞닿아 있다는 분석도 나온다.

카카오 관계자는 "카카오의 다양한 서비스와 혜택을 연계한 멤버십 서비스 준비 중이지만 출시 시점 및 내용 등은 미정"이라고 말했다.

origin@newspim.com