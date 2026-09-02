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넷마블 '나혼렙' 中 외자판호 획득...글로벌 매출 다변화 시험대

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  • 넷마블이 2일 나 혼자만 레벨업: 어라이즈의 중국 외자판호를 획득했다
  • 글로벌 흥행작의 중국 진출로 북미·유럽 편중 매출 다변화를 노린다
  • 현지 파트너와 협력해 서비스할 예정이며 추가 판호는 미정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

북미·유럽 중심 해외 매출...판호 획득으로 中 매출 성장 기대
신작 라인업 조정 및 게임 PLC 확장 전략의 일환

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블의 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'가 중국 내 게임 서비스를 위한 외자판호를 획득하면서 북미와 유럽 중심의 넷마블 글로벌 시장 매출이 다변화될 수 있을지 관심이 모아진다.

2일 게임업계에 따르면 중국 국가신문출판사는 지난달 31일 수입 온라인 게임의 판호 승인 명단을 공개했다. 명단에는 넷마블의 게임 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'(중국 명: '我独自升级：崛起')가 포함됐다. 게임은 모바일과 PC 클라이언트 판호를 동시 획득했다.

[사진=넷마블]

중국에서 게임 서비스를 하기 위해서는 판호를 발급 받아야 하며 해외 게임이 중국 내 서비스를 하기 위해서는 외자판호가 필요하다. 판호를 획득하게 되면 현지화, 마케팅 등을 거쳐 출시를 할 수 있게 된다.

넷마블의 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'는 2024년 출시돼 글로벌 시장에서 흥행에 성공한 게임이다. 지난 2024년 5월 출시돼 그해 2분기 넷마블의 흑자전환을 이끌었다. 출시 후 글로벌 141개국에서 다운로드 1위를 기록했으며 21개국에서 매출 1위에 오르기도 한 흥행작이다. 글로벌 출시 이후 10개월만에 6000만명이 이용한 게임이라는 강점도 있다. 글로벌 시장에서 검증된 작품으로 중국 시장을 공략한다는 전략이다.

앞서 넷마블은 2014년 텐센트의 퍼블리싱을 통해 중국 내에서 세븐나이츠를 서비스한 적 있다. 한한령으로 중국 시장에서 판호 발급이 중단되면서 중국 시장의 매출이 줄었다. 전체 매출 중 해외 매출의 비중이 커졌지만 중국 시장 서비스가 중단되면서 북미와 유럽 중심으로 재편된 것이다.

실제로 올해 2분기 넷마블의 지역별 매출은 북미 39%, 한국 22%, 유럽 13%, 동남아 10%, 일본 9%, 기타 7%로 중국 시장은 기타에 포함돼 있다. 한한령 이전의 넷마블 매출 중 중국 시장 매출 비중이 10% 이상으로 추정되는 점을 감안할 때 시장 비중이 크게 줄어든 셈이다. 

넷마블은 이번 '나 혼자만 레벨업: 라이즈'의 중국 출시로 글로벌 매출 다변화를 꾀한다는 구상이다. '나 혼자만 레벨업: 라이즈'가 이미 판호를 획득한 '세븐나이츠 키우기'와 함께 중국에서 서비스가 될 경우 모바일 게임이 강세인 중국 시장을 감안할 때 충분히 경쟁력이 있다는 평가도 나온다. 

'나 혼자만 레벨업: 라이즈'의 중국 시장 진출은 넷마블의 신작 전략의 변화와도 관련이 있다. 앞서 넷마블은 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 하반기 출시 예정인 신작 라인업을 조정하면서 기존 게임의 제품수명주기(Product Life Cycle, PLC) 확대에 나서겠다고 밝힌 바 있다.

'나 혼자만 레벨업: 라이즈'는 이미 2024년 글로벌 출시된 게임으로 이를 중국 시장에 맞게 출시하면서 게임의 PLC를 확대할 수 있다는 것이다. 넷마블의 다중접속역할수행게임(MMOPRPG) '뱀피르'도 지난해 국내에 먼저 출시된 뒤 올해 아시아 권역과 글로벌 출시로 차츰 서비스 영역을 넓히며 PLC 확장을 이어가고 있다. 이미 글로벌 시장에서 흥행한 '나 혼자만 레벨업: 어라이즈'의 중국 출시로 유저 풀과 신규 매출을 확보한다는 전략이다.

넷마블은 중국 현지 파트너와 안정적인 서비스 제공을 위해 적극 협력한다는 계획이다. 추가적인 중국 판호 획득에 대해서는 미정이라고 밝혔다.

넷마블 관계자는 "나 혼자만 레벨업: 어라이즈의 국내 출시로 게임의 PLC 개선에 기여할 것으로 기대된다"며 "원활한 중국 출시를 위해 현지 파트너스와 적극적으로 협업을 진행해 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 예정"이라고 전했다.

origin@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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