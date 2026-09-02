대한항공, 태국 TAI와 군용기 MRO 협력…동남아 시장 공략

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UH-60 블랙호크 창정비부터 시작…태국군 보유 군용기로 협력 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 태국 국영 항공 정비 전문기업 TAI(Thai Aviation Industries)와 손잡고 동남아 군용기 정비·수리·분해조립(MRO) 시장 공략에 나선다.

대한항공은 2일 부산 강서구 대한항공 테크센터에서 TAI와 포괄적 항공 MRO 사업 협력을 위한 합의서(TA·Teaming Agreement)를 체결했다고 밝혔다.

이날 서명식에는 조현철 대한항공 군용기사업부 부서장과 피분 워라완쁘리차 TAI 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

양사는 우선 태국 육군의 주력 헬기인 UH-60 '블랙호크' 창정비 사업에서 협력한다. 이후 태국군이 보유한 다른 군용기로 협력 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

대한항공은 TAI에 군용기 정비 공정 표준화와 기술 교육도 지원한다. TAI는 태국군이 운용하는 항공 전력의 유지·보수를 담당하는 태국 국영 항공 정비 전문기업이다.

양사는 대한항공이 보유한 군용기 정비 기술과 TAI의 현지 정비 네트워크 및 인프라를 결합해 태국군 항공 전력의 가동률을 높이고, 이를 기반으로 동남아 군용기 MRO 시장까지 사업을 확대한다는 구상이다.

대한항공은 지난 50여년간 5500대 이상의 군용기를 대상으로 창정비와 성능개량을 수행해왔다. UH-60 헬기의 경우 1991년부터 대한항공 항공우주사업본부에서 생산을 시작했으며 현재까지 유지·보수를 담당하고 있다. 최근에는 UH-60 성능개량 사업도 수주했다.

대한항공 관계자는 "이번 협력은 대한항공이 보유한 군용기 MRO 역량을 동남아 시장으로 확대하는 계기가 될 것"이라며 "TAI와 협력을 통해 동남아 항공 MRO 시장에서 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

[사진=대한항공]

heoneykim@newspim.com