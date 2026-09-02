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SK이노 E&S·덕양에너젠, 기체수소 충전 인프라 확대 맞손

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  • SK이노베이션 E&S가 2일 덕양에너젠과 MOU를 체결했다
  • 양사는 기체수소 충전 인프라와 수소상용차 사업을 확대했다
  • 5개 충전소를 단계 추진해 연 180톤 수소를 공급한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5개 충전소 중심 단계적 사업화…액화·기체수소 공급망 다변화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK이노베이션 E&S가 산업용 수소 생산·공급 전문기업 덕양에너젠과 손잡고 기체수소 충전 인프라 확대에 나선다.

SK이노베이션 E&S는 2일 서울 종로구 SK그린캠퍼스에서 덕양에너젠과 '기체수소 공급 및 수소충전소 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 덕양에너젠의 기체수소 생산·공급 역량과 SK이노베이션 E&S의 수소상용차 수요 개발, 충전소 구축·운영 역량을 결합해 수소 모빌리티 사업을 확대한다는 계획이다.

덕양에너젠은 SK이노베이션 E&S가 운영하는 액화수소 충전소 인근 부지에 신규 기체수소 충전 인프라를 구축하고 기체수소를 공급한다. SK이노베이션 E&S는 수소버스 등 수소상용차 수요 개발과 기체·액화 복합 수소충전소 구축 및 운영을 맡는다.

[사진=SK이노베이션]

양사는 사업성과 지역별 수소 수요 등을 고려해 사업화 가능성이 높은 5개 충전소를 중심으로 사업을 단계적으로 추진할 예정이다. 충전소 1곳당 총사업비는 약 60억원으로 예상되며 연간 약 180톤의 기체수소가 공급될 전망이다.

덕양에너젠은 이번 협력을 계기로 기존 산업용 중심의 수소 공급처를 모빌리티 분야까지 확대한다. 그동안 정유·석유화학 업체를 중심으로 구축해온 기체수소 공급 기반을 수소버스 등 모빌리티 시장으로 넓혀 신규 수요를 확보한다는 전략이다. 상장을 통해 확보한 공모자금 일부도 수소충전소 구축에 투입할 계획이다.

덕양에너젠은 현재 울산 온산국가산업단지 샤힌 프로젝트 수소 공급과 수소출하센터 신규 구축 등 대규모 수소사업을 추진하며 생산·공급 역량을 확대하고 있다.

SK이노베이션 E&S도 기존 액화수소 중심의 수소 모빌리티 사업에 기체수소 공급망을 추가해 수소 공급원을 다변화한다는 방침이다. 회사는 2024년 5월 인천에 연간 3만톤 규모의 액화수소를 생산할 수 있는 액화수소플랜트를 준공하고 국내 수소 모빌리티 시장에 액화수소를 공급하고 있다.

전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장은 "액화수소와 기체수소를 아우르는 안정적인 공급 기반을 바탕으로 수소 모빌리티 수요를 확대하고 지속가능한 수소 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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