SK이노 E&S·덕양에너젠, 기체수소 충전 인프라 확대 맞손

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5개 충전소 중심 단계적 사업화…액화·기체수소 공급망 다변화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK이노베이션 E&S가 산업용 수소 생산·공급 전문기업 덕양에너젠과 손잡고 기체수소 충전 인프라 확대에 나선다.

SK이노베이션 E&S는 2일 서울 종로구 SK그린캠퍼스에서 덕양에너젠과 '기체수소 공급 및 수소충전소 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 덕양에너젠의 기체수소 생산·공급 역량과 SK이노베이션 E&S의 수소상용차 수요 개발, 충전소 구축·운영 역량을 결합해 수소 모빌리티 사업을 확대한다는 계획이다.

덕양에너젠은 SK이노베이션 E&S가 운영하는 액화수소 충전소 인근 부지에 신규 기체수소 충전 인프라를 구축하고 기체수소를 공급한다. SK이노베이션 E&S는 수소버스 등 수소상용차 수요 개발과 기체·액화 복합 수소충전소 구축 및 운영을 맡는다.

[사진=SK이노베이션]

양사는 사업성과 지역별 수소 수요 등을 고려해 사업화 가능성이 높은 5개 충전소를 중심으로 사업을 단계적으로 추진할 예정이다. 충전소 1곳당 총사업비는 약 60억원으로 예상되며 연간 약 180톤의 기체수소가 공급될 전망이다.

덕양에너젠은 이번 협력을 계기로 기존 산업용 중심의 수소 공급처를 모빌리티 분야까지 확대한다. 그동안 정유·석유화학 업체를 중심으로 구축해온 기체수소 공급 기반을 수소버스 등 모빌리티 시장으로 넓혀 신규 수요를 확보한다는 전략이다. 상장을 통해 확보한 공모자금 일부도 수소충전소 구축에 투입할 계획이다.

덕양에너젠은 현재 울산 온산국가산업단지 샤힌 프로젝트 수소 공급과 수소출하센터 신규 구축 등 대규모 수소사업을 추진하며 생산·공급 역량을 확대하고 있다.

SK이노베이션 E&S도 기존 액화수소 중심의 수소 모빌리티 사업에 기체수소 공급망을 추가해 수소 공급원을 다변화한다는 방침이다. 회사는 2024년 5월 인천에 연간 3만톤 규모의 액화수소를 생산할 수 있는 액화수소플랜트를 준공하고 국내 수소 모빌리티 시장에 액화수소를 공급하고 있다.

전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장은 "액화수소와 기체수소를 아우르는 안정적인 공급 기반을 바탕으로 수소 모빌리티 수요를 확대하고 지속가능한 수소 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com