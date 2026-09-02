LG 3사, 청주 지역아동센터에 2000만 원 상당 후원

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'희망오름큰잔치' 지원…체험부스·아동 선물 등에 활용

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = LG에너지솔루션·LG화학·LG생활건강 등 LG그룹 3사가 충북 청주 지역아동센터 아동들을 위해 2000만원 상당의 후원금과 물품을 내놨다.

청주시는 2일 임시청사에서 이장섭 청주시장과 LG에너지솔루션 관계자 등이 참석한 가운데 후원금품 기탁식을 열었다고 밝혔다.

LG 3사 기탁식. [사진=청주시] 2026.09.02 baek3413@newspim.com

이번 후원은 오는 12일 생명누리공원에서 열리는 '희망오름큰잔치'를 지원하기 위한 것이다.

후원금품은 인생네컷, 에어바운스, 풍선아트, 페이스페인팅, 키링 만들기 등 체험 프로그램과 아동 선물 마련에 쓰인다. LG에너지솔루션과 LG화학은 후원금을, LG생활건강은 행사 물품을 각각 지원했다.

이장섭 청주시장은 "지역 아동들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해준 LG 3사에 감사드린다"며 "아이들에게 즐거운 추억을 선물하는 데 소중히 활용하겠다"고 말했다.

LG에너지솔루션 관계자는 "아이들이 즐겁고 행복한 시간을 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 나눔을 이어가겠다"고 했다.

baek3413@newspim.com