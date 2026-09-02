LG 3사, 청주 지역아동센터에 2000만 원 상당 후원

AI 핵심 요약beta
- LG그룹 3사가 2일 청주 아동센터에 2000만원을 기탁했다.
- 후원금품은 12일 희망오름큰잔치 체험과 선물에 쓰인다.
- 청주시는 LG 3사의 나눔을 아이들 추억으로 활용하겠다 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = LG에너지솔루션·LG화학·LG생활건강 등 LG그룹 3사가 충북 청주 지역아동센터 아동들을 위해 2000만원 상당의 후원금과 물품을 내놨다.
청주시는 2일 임시청사에서 이장섭 청주시장과 LG에너지솔루션 관계자 등이 참석한 가운데 후원금품 기탁식을 열었다고 밝혔다.
이번 후원은 오는 12일 생명누리공원에서 열리는 '희망오름큰잔치'를 지원하기 위한 것이다.
후원금품은 인생네컷, 에어바운스, 풍선아트, 페이스페인팅, 키링 만들기 등 체험 프로그램과 아동 선물 마련에 쓰인다. LG에너지솔루션과 LG화학은 후원금을, LG생활건강은 행사 물품을 각각 지원했다.
이장섭 청주시장은 "지역 아동들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해준 LG 3사에 감사드린다"며 "아이들에게 즐거운 추억을 선물하는 데 소중히 활용하겠다"고 말했다.
LG에너지솔루션 관계자는 "아이들이 즐겁고 행복한 시간을 보내는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 나눔을 이어가겠다"고 했다.
baek3413@newspim.com