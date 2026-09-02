전주시의회, 피지컬AI 산업전략 모색…지역 미래성장 동력 발굴

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 2일 피지컬AI 미래전략 세미나를 열었다.
- 지역 산업과 연계할 정책과제를 발굴하기로 했다.
- 피지컬AI-J밸리와 실증 생태계 구축 방안을 논의했다.
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연구·실증·R&D·시험인증·기업집적·인재양성 연계…산업생태계 구축
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시의회는 급성장하는 피지컬AI 산업에 대응해 지역 산업과 연계할 수 있는 미래전략을 모색하고 정책과제 발굴에 나선다고 2일 밝혔다.
전주시의회 의원연구단체인 피지컬AI 혁신연구회는 이날 의회 소회의실에서 '피지컬AI 산업 동향과 전주시의 미래전략'을 주제로 정책세미나를 개최했다.
이번 세미나는 국내외 피지컬AI 산업의 변화 흐름을 살펴보고 전주시가 추진하는 피지컬AI-J밸리와 지역 산업정책의 연계 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
세미나에서는 조용로 제조혁신피지컬AI협회장이 '도시 전체가 AI의 학교가 된다'를 주제로 발표했다.
조 회장은 피지컬AI 산업의 경쟁력 확보를 위해 행동데이터를 확보하고 실제 환경에서 기술을 검증할 수 있는 실증환경 구축이 중요하다고 강조했다.
중국의 휴머노이드 로봇 훈련장과 데이터 생산 사례를 소개하며 지방정부가 초기 수요자로 참여해 지역 특화산업과 연계한 데이터·실증 생태계를 조성할 필요성도 제시했다.
이어 오철원 전주시 피지컬AI-J밸리추진단장은 전주시의 피지컬AI 추진 방향과 주요 사업을 소개했다.
오 단장은 연구·실증을 비롯해 R&D, 시험·인증, 기업 집적, 인재양성 등을 연계해 지역 내 피지컬AI 산업생태계를 구축하는 방안을 설명했다.
김인철 피지컬AI 혁신연구회장은 "피지컬AI의 가능성을 지역의 실질적인 성장으로 연결하기 위해 지금부터 준비해야 한다"며 "연구회에서도 전주의 미래산업을 뒷받침할 수 있는 정책과제를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
연구회는 이번 세미나를 시작으로 정책토론과 실무 간담회 등을 이어가며 국내외 피지컬AI 정책과 산업 동향을 분석하고 전주에 적용할 수 있는 정책 및 제도 개선 과제를 구체화할 계획이다.
lbs0964@newspim.com