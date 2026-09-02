전주시의회, 피지컬AI 산업전략 모색…지역 미래성장 동력 발굴

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피지컬AI 혁신연구회 정책세미나 개최…산업동향·J밸리 연계방향 공유

연구·실증·R&D·시험인증·기업집적·인재양성 연계…산업생태계 구축

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시의회는 급성장하는 피지컬AI 산업에 대응해 지역 산업과 연계할 수 있는 미래전략을 모색하고 정책과제 발굴에 나선다고 2일 밝혔다.

전주시의회 의원연구단체인 피지컬AI 혁신연구회는 이날 의회 소회의실에서 '피지컬AI 산업 동향과 전주시의 미래전략'을 주제로 정책세미나를 개최했다.

전주시의회 피지컬AI 미래전략 세미나[사진=전주시의회]2026.09.02 lbs0964@newspim.com

이번 세미나는 국내외 피지컬AI 산업의 변화 흐름을 살펴보고 전주시가 추진하는 피지컬AI-J밸리와 지역 산업정책의 연계 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

세미나에서는 조용로 제조혁신피지컬AI협회장이 '도시 전체가 AI의 학교가 된다'를 주제로 발표했다.

조 회장은 피지컬AI 산업의 경쟁력 확보를 위해 행동데이터를 확보하고 실제 환경에서 기술을 검증할 수 있는 실증환경 구축이 중요하다고 강조했다.

중국의 휴머노이드 로봇 훈련장과 데이터 생산 사례를 소개하며 지방정부가 초기 수요자로 참여해 지역 특화산업과 연계한 데이터·실증 생태계를 조성할 필요성도 제시했다.

이어 오철원 전주시 피지컬AI-J밸리추진단장은 전주시의 피지컬AI 추진 방향과 주요 사업을 소개했다.

오 단장은 연구·실증을 비롯해 R&D, 시험·인증, 기업 집적, 인재양성 등을 연계해 지역 내 피지컬AI 산업생태계를 구축하는 방안을 설명했다.

김인철 피지컬AI 혁신연구회장은 "피지컬AI의 가능성을 지역의 실질적인 성장으로 연결하기 위해 지금부터 준비해야 한다"며 "연구회에서도 전주의 미래산업을 뒷받침할 수 있는 정책과제를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

연구회는 이번 세미나를 시작으로 정책토론과 실무 간담회 등을 이어가며 국내외 피지컬AI 정책과 산업 동향을 분석하고 전주에 적용할 수 있는 정책 및 제도 개선 과제를 구체화할 계획이다.

lbs0964@newspim.com