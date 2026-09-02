전주시, 초등생 '드론축구' 체험교육

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전주국제드론스포츠센터서 11월 18일까지 10개교 17학급·320명 참여

이론 30분·실습 90분 구성…전문강사 밀착지도·민관학 협력체계 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 드론과 스포츠를 결합한 드론축구를 활용해 초등학생들이 미래산업 기술을 직접 경험할 수 있는 창의융합 교육을 확대한다고 2일 밝혔다.

시는 이날 전주중산초등학교 5학년 학생 22명을 대상으로 첫 수업을 시작으로 오는 11월 18일까지 전주국제드론스포츠센터에서 '2026년 하반기 드론축구 초등학생 연계 체험' 프로그램을 운영한다.

드론축구 체험[사진=전주시]2026.09.02 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램에는 지난 7월 모집을 통해 선정된 전주중산초, 전주서원초, 전주완산초, 전주원동초, 전주아중초, 전주중인초, 전주자연초, 전주장동초, 전주송북초, 전주부설초 등 10개교 4~5학년 17학급, 320명이 참여한다.

교육은 매주 수·목요일 오전 9시30분부터 11시30분까지 120분간 진행된다. 드론의 정의와 구조, 원리, 드론축구 규정 등을 배우는 이론교육 30분과 드론볼 호버링, 미니 드론축구 경기, 장애물 통과 비행게임 등 실습교육 90분으로 구성됐다.

학생 수에 맞춰 대한드론축구협회 전문강사 주강사 2명과 보조강사가 현장에 배치돼 안전교육과 실습을 밀착 지도한다.

이번 사업은 시와 대한드론축구협회, 전주교육통합지원센터가 역할을 분담하는 민·관·학 협력 방식으로 추진된다.

시는 행정 지원과 교육장소, 드론축구 기체·장비, 학생 이동 차량을 지원하고 협회는 전문강사 배치와 교육과정 구성, 실습 운영을 맡는다. 전주교육통합지원센터는 프로그램 기획과 학교 모집, 홍보, 학부모 상담 등을 담당한다.

앞서 시는 지난 4~6월 전주지역 9개 학교 20학급, 423명을 대상으로 상반기 프로그램을 운영했다. 만족도 조사에서는 1인 1장비를 활용한 실습 중심 수업과 쾌적한 시설, 전문강사의 밀착지도 등이 높은 평가를 받으며 '추후 프로그램 재참여 의사 100%'를 기록했다.

시는 상반기 운영 성과를 토대로 하반기 프로그램을 개선했으며, 이번 시범운영을 통해 학생들의 첨단 스포츠 접근성을 높이는 동시에 전주국제드론스포츠센터의 평일 유휴시간대 활용도도 높일 계획이다.

오는 12월 하반기 운영 성과를 분석해 교육 프로그램을 지속적으로 보완하고 참여 기회를 확대할 방침이다.

lbs0964@newspim.com