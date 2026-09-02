영농데이터로 키운 충주 사과…서원범·이미선 부부 '새농민상'

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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주에서 사과 농사를 짓는 서원범·이미선 부부가 과학영농을 실천한 공로로 '이달의 새농민상'을 받았다.

충북농협은 2일 중원농협 조합원인 서원범·이미선 부부가 이달의 새농민상 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

서원범·이미선 부부(앞줄)와 강호동 농협중앙회장(뒷줄 가운데) 등이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=충북농협] 2026.09.02 baek3413@newspim.com

서씨 부부는 2010년 충주시 금가면에 정착한 뒤 사과 재배에 전념하며 영농기술을 발전시켜 왔다.

특히 영농 초기부터 작성한 영농일지와 농식품 지식정보 서비스 '농업ON'을 활용해 영농 데이터를 축적·관리했다.

이를 연도별·작기별로 분석해 병해충 발생 시기와 사과 생육 주기를 예측하는 등 데이터 기반의 과학영농을 실천했다.

안전한 농산물 생산과 품질 관리에도 힘쓰며 충주 사과의 경쟁력 향상에 기여한 점도 수상 배경으로 꼽혔다.

서원범·이미선 부부는 "소비자가 안심하고 찾을 수 있는 고품질 사과 생산에 최선을 다하겠다"며 "후배 농업인들에게 영농 경험과 노하우를 나누는 데도 힘쓰겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com