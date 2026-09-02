증평군, '성장가능 콤팩트 도시' 지방 성장 모델 제안

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"인구감소 대응과 별개로 성장 기반 갖춘 지자체 지원 필요"

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군이 인구 감소에 대응하는 기존 균형발전 정책과 함께 성장 잠재력을 갖춘 지방자치단체를 지원하는 새로운 정책 모델을 정부에 제안했다.

증평군은 압축된 도시구조와 생활·교통 인프라, 산업 기반을 활용해 인구와 일자리, 생활서비스가 선순환하는 '성장가능 콤팩트 도시'를 지방도시의 새로운 성장 모델로 육성한다는 구상이라고 2일 밝혔다.

이재영 증평군수가 2일 직원조회에서 정부예산제도를 설명하고 있다. .[사진=증평군] 2026.09.02 baek3413@newspim.com

1990년 충북도 증평출장소로 출발한 증평군은 2003년 군으로 승격한 비교적 젊은 기초자치단체다.

충북 중심부에 위치한 데다 도시 기능이 압축돼 있어 인구와 산업, 생활 인프라를 효율적으로 연계할 수 있다는 게 군의 설명이다.

재정 여건도 비교적 안정적이다. 올해 국·도비 보조금 1천117억원을 확보해 역대 최대 규모의 정부예산을 확보했으며 2025년 결산 기준 총부채비율은 1.13%로 도내 5위 수준이다.

최근 1년간 자산은 증가하고 부채는 감소했으며 통합재정수지도 도내 2위를 유지하고 있다. 2026년 당초예산 기준 사회복지 예산 비중 역시 청주와 충주에 이어 도내에서 높은 수준이다.

군은 이 같은 성장 기반이 현행 지방재정 및 균형발전 정책에 충분히 반영되지 못하고 있다고 보고 있다. 특히 보통교부세 산정 과정에서 면적 등 물리적 규모가 주요 요소로 반영돼 면적이 작은 증평군이 상대적으로 불리할 수 있다는 것이다.

또 인구감소지역으로 지정되지 않아 성장의 성과를 보이고 있지만 각종 인구감소 대응 지원사업에서는 제외되는 상황이라고 덧붙였다. 이에 군은 성장 기반을 갖춘 지방정부를 별도로 선정해 재정과 제도적 지원을 집중하는 '성장가능 콤팩트 도시 시범사업'을 정부에 제안하고 있다.

이재영 군수는 "지방이라고 해서 모두 같은 상황에 놓여 있는 것은 아니다"며 "인구감소 대응과 함께 성장 기반을 갖춘 지방정부가 지속해서 발전할 수 있는 새로운 균형발전 정책도 필요하다"고 말했다.

baek3413@newspim.com