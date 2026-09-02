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충북도, 사상 첫 정부 예산 10조 돌파…2027년 10조1125억 확보

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AI 핵심 요약

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  • 충북도가 2일 정부 예산안에 10조1125억 원을 확보했다
  • 충북 예산은 올해보다 6055억 원 늘며 처음 10조원을 넘었다
  • 도는 국회 심사서 증액 필요한 사업 추가 확보에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전년 정부안보다 6055억·6.4% ↑
창업·AI·바이오·이차전지 등 미래산업 집중

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =  충북도가 사상 처음으로 정부 예산 10조원 시대를 열었다.

충북도는 2일 국무회의에서 의결된 2027년도 정부 예산안에 충북 관련 예산 10조1125억 원이 반영됐다고 밝혔다.

정부예산안 확보와 관련해 언론 브리핑하는 신용한 충북지사. [사진=충북도] 2026.09.02 baek3413@newspim.com

올해 정부안 9조5070억원보다 6055억원(6.4%) 늘어난 규모다.

충북 정부 예산은 2023년 8조1000억 원에서 2024년 8조5000억 원, 2025년 9조 원, 2026년 9조5000억 원으로 증가한 데 이어 내년 처음으로 10조 원을 넘어섰다.

이번 예산에는 민선 9기 핵심 정책인 '창업특별도'와 첨단전략산업 육성을 위한 사업이 대거 포함됐다.

창업 분야에서는 충북형 지역성장펀드 600억 원, 지식산업센터 건립 133억6000만 원, K-뷰티 청년창업 생태계 구축 15억원, AI 분야 첨단산업 인재양성 부트캠프 14억3000만 원 등이 반영됐다.

KAIST 부설 충북 AI·BIO 영재학교 설립에도 114억 원이 투입된다. 첨단산업 분야에서는 다목적 방사광가속기 구축 976억원을 비롯해 이차전지 특화 역설계 AI 에이전트 67억 원, 첨단소재 AX 플랫폼 76억 원, 오송 AI 바이오 데이터센터 20억 원 등이 확보됐다.

복지·안전 분야에는 생계급여 3187억 원, 아동수당 1057억 원, 노인일자리 및 사회활동 지원 928억 원이 반영됐다. 국립소방병원 운영비 384억5000만 원과 의료진 숙소 건립비 16억4000만 원도 포함됐다.

신용환 충북지사가 정부예산안 확보와 관련해 언론 브리핑을 하고 있다. .[사진=충북도] 2026.09.02 baek3413@newspim.com

지역균형 발전을 위한 교통망 확충 예산도 눈에 띈다. 제천~영월 고속도로 건설에 1183억 원, 천안~청주공항 복선전철 460억 원, 남일~보은 국도 건설에 191억 원이 각각 반영됐다.

충북도는 정부안에 반영되지 않았거나 증액이 필요한 사업에 대해서는 국회 심사 과정에서 추가 국비 확보에 나설 방침이다.

중부고속도로 확장, 미호강 홍수예방사업, 국립산림치유원 조성, 유전자·세포치료 R&BD 실증 플랫폼 구축, AI용 첨단반도체 기반 구축 등이 주요 대상이다.

신용한 충북지사는 "국가 예산 규모가 확대된 만큼 지자체 간 경쟁도 치열해졌다"며 "정부 정책에 부합하는 사업 논리를 마련하고 지역 국회의원들과 긴밀히 협력해 국회 심사 과정에서 핵심 사업이 최대한 반영되도록 하겠다"고 말했다.

한편 정부는 2027년도 예산안을 오는 3일 국회에 제출할 예정이다. 국회는 심사를 거쳐 12월 2일까지 예산안을 확정한다.
 
baek3413@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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