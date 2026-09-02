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배터리 셀만 팔아선 한계…K배터리, ESS 시스템으로 승부

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AI 핵심 요약

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  • 국내 배터리업계가 2일 전기차 NCM에서 ESS용 LFP로 전환했다.
  • LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온이 북미 ESS 생산과 투자를 늘렸다.
  • 업계는 중국과 경쟁 속 셀보다 시스템 경쟁력 강화에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전기차 캐즘에 ESS용 LFP 전환 가속…낮은 셀 판가는 부담
컨테이너형 ESS·소프트웨어·SI로 공급 범위 확대
中 가격공세 속 시스템 역량·부가가치 확보가 승부처

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 국내 배터리업계가 전기차용 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리 중심에서 에너지저장장치(ESS)용 리튬·인산·철(LFP) 배터리로 빠르게 무게중심을 옮기고 있다. 전기차 수요 둔화가 장기화하는 가운데 미국을 중심으로 ESS 시장이 새로운 수요처로 떠오르면서다.

다만 LFP 배터리는 NCM보다 판가가 낮은 데다 중국 업체들이 높은 원가 경쟁력을 갖추고 있어 단순히 판매 물량을 늘리는 것만으로는 수익성을 확보하기 어렵다는 지적이 나온다.

이에 배터리업체들은 셀 공급을 넘어 모듈·랙을 결합한 컨테이너형 ESS와 배터리 관리 소프트웨어, 시스템통합(SI) 등으로 사업 영역을 넓히며 기술 경쟁력을 강화하고 있다. 

2일 배터리업계에 따르면 LG에너지솔루션은 미국 미시간 홀랜드·랜싱과 캐나다 윈저, 테네시 얼티엄셀즈, 오하이오 혼다 합작공장 등 북미 5개 거점을 중심으로 ESS 생산체계를 확대하고 있다.

삼성SDI도 미국 인디애나주 스타플러스에너지 공장의 일부 전기차용 생산라인을 ESS용으로 전환하는 한편, 지난달에는 GM과의 뉴칼라일 배터리 합작법인 지분을 전량 인수해 단독 운영체제로 전환하기로 했다. 삼성SDI는 해당 공장을 전기차와 ESS 수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 생산거점으로 활용할 계획이다. SK온 역시 미국 조지아 생산기반을 활용해 ESS용 LFP 배터리 생산 확대에 나서고 있다.

그동안 국내 배터리업계는 전기차용 NCM 배터리를 주력으로 성장해왔지만 유럽 시장에서는 중국 업체들의 저가 공세에 직면했고, 미국에서는 전기차 캐즘이 장기화하면서 성장세를 보이지 못했다. 최근 미국을 중심으로 ESS 시장이 빠르게 확대되면서 업계에서는 전기차 수요 부진에 따른 공백을 일정 부분 메울 수 있을 것이란 기대가 커지고 있다.

그러나 ESS 전환 과정에서 제품 믹스 변화에 따른 판가 하락은 부담 요인으로 꼽힌다. 전기차용 NCM 배터리를 주력으로 생산해온 국내 배터리업체들이 ESS 시장 확대에 맞춰 상대적으로 가격이 낮은 LFP 배터리 생산 비중을 늘리고 있는 상황이기 때문이다. LFP 배터리는 NCM 배터리보다 에너지밀도는 낮지만 가격 경쟁력과 안전성이 높아 ESS에 적합한 제품으로 평가된다. 

이와 관련해 배터리업계 관계자는 "시장에서 NCM 배터리 수요가 없어 LFP 배터리로 제품 믹스가 바뀌는 것은 불가피한 상황"이라며 "이에 따른 판가 하락 역시 어느 정도 감수해야 할 부분"이라고 말했다.

LG에너지솔루션 전력망 ESS 제품. [사진=LG에너지솔루션]

중국과의 가격 경쟁도 지속될 거란 관측도 있다. 미국이 중국산 배터리에 대한 관세를 단계적으로 높이고 세액공제를 제한하는 등 공급망 규제를 강화하고 있지만 이것만으로 시장 구도가 단기간에 바뀌기는 어렵다는 시각이다. 중국 업체들은 여전히 미국 ESS 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있다.

이와 관련해 배터리업계 관계자는 "미국의 대중국 규제가 강화되고 있다고 해서 중국 배터리 업체들이 단기간에 시장에서 바로 퇴출되는 것은 아니다"라며 "중국 업체들이 이미 LFP에서 상당한 원가·가격 경쟁력을 확보한 만큼 국내 업체들이 정책 수혜만으로 가격 격차를 곧바로 좁히기는 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

결국 국내 업체들도 배터리 셀 자체의 가격 경쟁보다 ESS 시스템 전체의 부가가치를 높이는 방향으로 전략을 수정하고 있다. 셀에 모듈과 랙을 결합한 컨테이너형 제품은 물론 전력변환장치(PCS), EMS와 설치·시운전, 원격 모니터링, 유지보수까지 공급 범위를 넓히는 방식이다. 공급 범위가 넓어질수록 추가 장비와 서비스가 포함되는 만큼 계약단가 역시 높아지기 때문이다. 

가장 적극적인 곳은 LG에너지솔루션이다. LG에너지솔루션은 2022년 미국 ESS 시스템통합 업체 'NEC Energy Solutions'를 인수한 뒤 사명을 'LG Energy Solution Vertech'로 변경하고 ESS 설계·구축·운영까지 사업 영역을 넓혔다. 이후 버테크를 통해 배터리 시스템 통합과 에너지관리 소프트웨어, 원격 모니터링·유지보수 등을 제공하며 수주 역량을 강화했다.

삼성SDI는 컨테이너형 ESS 배터리 제품인 SBB(Samsung Battery Box)를 앞세워 공급 범위를 넓혔다. SBB는 배터리 셀과 모듈, 랙, 배터리관리시스템(BMS), 열관리·안전장치 등을 하나의 컨테이너에 통합한 제품이다.

SK온도 셀 단품 공급을 넘어 컨테이너형 ESS 제품으로 사업 영역을 확대하고 있다. 대표적으로 지난해 9월 미국 플랫아이언 에너지 개발과 계약을 맺고 LFP 배터리가 탑재된 컨테이너형 ESS 제품을 공급할 예정이다.

또 다른 배터리업계 관계자는 "ESS는 셀 단품보다 시스템 단위의 경쟁력이 중요한 시장"이라며 "국내 배터리업체들도 배터리 제작을 넘어 소프트웨어와 에너지관리시스템(EMS), 시스템통합(SI) 역량을 강화할 필요가 있다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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