순창군 '구곡순담 100세 잔치' 성료…장수문화 교류의 장

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곡성군 문화체육관서 개최…장수 어르신·가족 등 400여명 참여

파크골프·게이트볼대회 200여명 참가…4개 군 건강·친목 교류 확대

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 전남광주 구례·곡성·담양군 등 4개 군이 함께 마련한 '제15회 구곡순담 100세 잔치'가 장수 어르신들의 건강과 화합을 나누는 행사로 성황리에 마무리됐다고 2일 밝혔다.

장수벨트행정협의회가 공동 주최한 이번 행사는 이날 곡성군 문화체육관에서 '인생을 살아보니, 웃음이 보약이로다'를 주제로 열렸다.

구곡순담 100세잔치[사진=순창군] 2026.09.02 lbs0964@newspim.com

장수 어르신과 가족, 지역 주민 등 400여명이 참석해 장수의 기쁨을 나누고 다양한 공연을 즐겼다.

행사의 주인공인 장수 부부들은 교복을 입고 입장 퍼레이드를 펼치며 참석자들의 눈길을 끌었다. 학창 시절을 떠올리게 하는 이색 퍼레이드에 이어 마당극과 만담 콘서트 등이 진행되며 행사장에 웃음과 활기를 더했다.

이날 동악파크골프장과 동악축구장 일원에서는 '제3회 구곡순담 장수노인 파크골프·게이트볼대회'도 함께 열렸다.

4개 군에서 200여명의 어르신 선수들이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨루고 서로 안부를 나누며 친목을 다졌다.

특히 올해는 100세 잔치와 체육대회를 함께 개최해 4개 군의 장수 어르신들이 한자리에서 교류하며 건강한 노년의 의미를 공유하는 자리가 됐다.

최영일 순창군수는 "앞으로도 4개 군이 지속적으로 교류하고 협력해 구곡순담 100세 잔치가 대표적인 장수문화 행사로 자리 잡을 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com