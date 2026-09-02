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순창군 '구곡순담 100세 잔치' 성료…장수문화 교류의 장

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  • 순창군이 2일 구곡순담 100세 잔치를 성황리에 마무리했다.
  • 곡성군서 4개 군 장수어르신과 주민 400여명이 함께했다.
  • 100세 잔치와 체육대회로 교류와 화합을 다졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

곡성군 문화체육관서 개최…장수 어르신·가족 등 400여명 참여
파크골프·게이트볼대회 200여명 참가…4개 군 건강·친목 교류 확대

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 전남광주 구례·곡성·담양군 등 4개 군이 함께 마련한 '제15회 구곡순담 100세 잔치'가 장수 어르신들의 건강과 화합을 나누는 행사로 성황리에 마무리됐다고 2일 밝혔다.

장수벨트행정협의회가 공동 주최한 이번 행사는 이날 곡성군 문화체육관에서 '인생을 살아보니, 웃음이 보약이로다'를 주제로 열렸다.

구곡순담 100세잔치[사진=순창군] 2026.09.02 lbs0964@newspim.com

장수 어르신과 가족, 지역 주민 등 400여명이 참석해 장수의 기쁨을 나누고 다양한 공연을 즐겼다.

행사의 주인공인 장수 부부들은 교복을 입고 입장 퍼레이드를 펼치며 참석자들의 눈길을 끌었다. 학창 시절을 떠올리게 하는 이색 퍼레이드에 이어 마당극과 만담 콘서트 등이 진행되며 행사장에 웃음과 활기를 더했다.

이날 동악파크골프장과 동악축구장 일원에서는 '제3회 구곡순담 장수노인 파크골프·게이트볼대회'도 함께 열렸다.

4개 군에서 200여명의 어르신 선수들이 참가해 그동안 갈고닦은 기량을 겨루고 서로 안부를 나누며 친목을 다졌다.

특히 올해는 100세 잔치와 체육대회를 함께 개최해 4개 군의 장수 어르신들이 한자리에서 교류하며 건강한 노년의 의미를 공유하는 자리가 됐다.

최영일 순창군수는 "앞으로도 4개 군이 지속적으로 교류하고 협력해 구곡순담 100세 잔치가 대표적인 장수문화 행사로 자리 잡을 수 있도록 힘을 모으겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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