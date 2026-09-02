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익산시, 3대 권역 장난감도서관망 완성…양육비 부담 경감

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AI 핵심 요약

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  • 익산시가 2일 영유아 양육비 부담 완화를 위한 장난감 대여망을 완성했다.
  • 영등동·모현동·금강동 3개 권역서 1400여종 장난감을 통합 대여했다.
  • 야간·공휴일 돌봄과 가족 프로그램도 연계해 보육망을 넓혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연회원 1300명 돌파…연회비 2만원 장난감 1400여종·4000여점 통합 이용
다자녀 월 최대 27점 대여…야간·주말 돌봄까지 연계한 원스톱 보육체계 구축

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 영유아 가정의 양육비 부담을 줄이고 권역별 장난감 대여와 돌봄 서비스를 강화하며 공공 보육 인프라 확대에 속도를 내고 있다고 2일 밝혔다.

익산시는 지난해 금강동 그림책숲도서관 부지에 수도산장난감도서관을 개관하면서 영등동 중앙권, 모현동 서부권, 금강동 동부권을 잇는 3대 권역별 장난감 대여망을 완성했다.

고물가로 영유아의 성장 단계에 맞는 장난감과 교구를 지속적으로 구입하는 가정의 경제적 부담이 커지는 가운데 시는 장난감 대여 서비스를 확대해 최근 연회원 1300명을 넘어서는 성과를 거뒀다.

익산시 장난감 대여[사진=익산시]2026.09.02 lbs0964@newspim.com

3대 권역 거점에 1400여종·4000여점 장난감 구축

중앙 거점인 영등동 본원은 3~5세 유아 대상 '튼튼놀이 체험관'과 0~2세 영아 대상 '쑥쑥놀이 체험관'을 운영하며 사회관계, 예술경험, 의사소통, 신체운동 등 발달 영역별 교구를 지원한다.

모현동 서부권 센터는 그물 놀이터와 낚시 놀이터 등 신체활동 중심의 '노리뜨락 체험관'과 가족 쉼터를 갖추고 있다.

동부권 수도산장난감도서관에는 신규 장난감 141종 486점과 대여실, 수유실, 맞춤형 프로그램실 등이 마련됐다. 육아종합지원센터가 12년간 축적한 전문성을 바탕으로 영유아 맞춤형 놀이 프로그램도 정기적으로 운영한다.

연회비 2만원에 3개 지점 통합 이용…다자녀 대여량 확대

익산시민은 연회비 2만원으로 회원 가입 후 영등동, 모현동, 금강동 3개 지점의 장난감을 통합 이용할 수 있다.

일반 회원은 지점당 6점씩 월 최대 18점까지 대여할 수 있으며 1회 대여 기간은 15일이다. 7세 이하 영유아 2명 이상을 양육하는 다자녀 회원은 지점당 9점씩 월 최대 27점까지 이용할 수 있다.

시 직영으로 운영되는 만큼 위생과 안전관리에도 힘을 쏟고 있다. 반납된 장난감은 세척과 자외선 살균 소독, 안전점검을 거쳐 재대여해 이용자들이 안심할 수 있도록 관리하고 있다.

장난감 대여 넘어 야간·공휴일 통합 돌봄서비스 연계

육아종합지원센터는 장난감 대여뿐 아니라 6개월 영아부터 초등학교 2학년까지 이용할 수 있는 원스톱 통합 돌봄서비스도 운영하고 있다.

주간 시간제 보육을 비롯해 야간 오후 6시부터 10시까지, 주말·공휴일 오전 9시부터 오후 6시까지 돌봄서비스를 제공해 맞벌이 가구 등 다양한 돌봄 수요에 대응한다.

이와 함께 영유아 숲 체험, 토요 원데이 프로그램, 가족 힐링 체험, 육아 상담 등 가족 프로그램을 운영하고 있으며 실외 놀이터 그늘막 설치 등 쾌적한 보육환경 조성에도 나서고 있다.

나은정 익산시 복지국장은 "수도산장난감도서관 개관으로 동부권과 서부권, 중앙권을 잇는 맞춤형 육아복지 네트워크가 완성됐다"며 "다양한 장난감과 교구를 통해 아이들의 창의성을 키우고 부모의 양육비 부담을 덜 수 있도록 보육과 돌봄 인프라를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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