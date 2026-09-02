익산시, 푸드테크 연구 거점 '구축'…미래 식품산업 육성 본격화

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10월말 푸드테크 연구지원센터 준공…식물성 대체식품 연구·기업지원

산·학·연·관 80여명 심포지엄…친환경 식품포장까지 산업 영역 확대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 국가식품클러스터를 중심으로 푸드테크 산업 생태계를 확장하고 미래 식품산업 경쟁력을 높이기 위한 기반 구축에 속도를 내고 있다고 2일 밝혔다.

시는 오는 10월 말 준공 예정인 '푸드테크 연구지원센터'를 중심으로 식물성 대체식품 산업을 육성하고 기업의 기술개발과 시장 진출을 지원할 계획이다.

푸드테크 심포지엄[사진=익산시]2026.09.02 lbs0964@newspim.com

푸드테크 연구지원센터는 국가식품클러스터 산업단지에 조성되는 식물성 대체식품 분야 연구 거점 시설로 원천기술 확보와 사업화 지원 등을 담당한다.

시는 센터를 중심으로 한국식품산업클러스터진흥원 등 유관기관과 협력체계를 강화하고 기업의 기술개발과 판로 확대를 지원할 방침이다.

또한 식품 생산부터 포장까지 연계된 산업 기반을 구축하기 위해 친환경 식품포장 분야로 푸드테크 영역을 확대하고 신규 사업 발굴에도 나선다.

익산시는 전날 전주 더메이호텔에서 열린 '전북 푸드테크 미래기술 심포지엄'에 참석해 전북특별자치도와 유관기관, 기업 관계자 등 80여명과 미래기술 동향을 공유하고 산업 발전 방향을 논의했다.

(재)전북바이오융합산업진흥원이 주관한 이번 심포지엄에서는 식물성 대체식품과 친환경 식품포장 등 미래 유망기술을 중심으로 연구지원 기반 활성화와 신규 사업 추진 방향 등이 논의됐다.

특히 '식물성 대체식품 연구지원센터 활성화를 위한 종합토론'에는 박갑수 익산시 국가식품클러스터담당관이 패널로 참여해 연구지원센터를 활용한 기업 지원과 지역 연계 방안을 제시했다.

박 담당관은 푸드테크 연구지원센터와 한국식품산업클러스터진흥원의 기반을 연계해 협력체계를 강화하고 식물성 대체식품 기업의 판로 개척 등 실질적인 성장 지원을 확대해야 한다고 강조했다.

아울러 변화하는 식품산업에 대응해 친환경 식품포장 분야의 신규 사업을 발굴하고 국가식품클러스터를 중심으로 푸드테크 산업 경쟁력을 높여야 한다고 제안했다.

시는 심포지엄에서 제시된 전문가 의견과 산·학·연·관 협력 네트워크를 토대로 푸드테크 연구지원센터의 원활한 운영을 추진하는 한편 국가식품클러스터를 중심으로 푸드테크 혁신 과제를 적극 발굴해 지역 식품기업의 경쟁력을 강화할 계획이다.

lbs0964@newspim.com