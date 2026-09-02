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김제시, 주민공동체 중심 농촌 돌봄·경제서비스 생태계 구축

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  • 김제시가 2일 농촌서비스 업무협약을 체결했다
  • 고령화·인구감소 대응해 돌봄 공백 해소에 나섰다
  • 공덕면서 공동밥상·건강관리 등 3년간 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농어촌종합지원센터·찰메산과 업무협약…2028년까지 민·관 협력체계 가동
공덕면 31개 마을 빵 나눔·안부 확인…10개 경로당 공동밥상 등 맞춤 서비스

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 고령화와 인구 감소로 발생하는 농촌의 돌봄과 생활서비스 공백을 해소하고 주민 중심의 지속 가능한 서비스 체계를 구축하기 위한 민·관 협력에 본격 착수했다고 2일 밝혔다.

시는 이날 김제시농어촌종합지원센터, 사회적협동조합 찰메산과 농촌 주민들의 사회서비스 접근성을 높이고 공동체 기반 서비스 체계를 구축하기 위한 '농촌서비스 업무협약'을 체결했다.

농촌사회서비스협약식[사진=김제시] 2026.09.02 gojongwin@newspim.com

이번 협약은 농촌지역의 고령화와 인구 감소로 생활서비스 공급과 복지·돌봄 공백이 커지는 상황에 대응하기 위한 것이다.

시는 행정·재정 지원과 유관 공모사업 연계를 담당하고 농어촌종합지원센터와 찰메산은 현장 중심의 복합 서비스를 실행·관리하는 방식으로 '김제형 농촌서비스 모델'을 구축할 계획이다.

세 기관은 이달부터 2028년 12월까지 3년간 민·관 협력 거버넌스를 운영한다.

선도 거점은 공덕면으로 지역 수요자 발굴과 사례 관리를 비롯해 31개 전체 마을을 대상으로 '온(溫)_ON마을 빵 나눔 및 안부 확인' 사업을 추진한다.

또 10개 경로당을 중심으로 공동밥상을 운영하고 16개 마을에는 노인 건강관리 프로그램을 제공한다. 취약가정 13가구에는 방문 미용 서비스를 지원하는 등 식생활, 건강, 돌봄을 아우르는 주민 밀착형 서비스를 제공할 예정이다.

김제시는 공덕면에서 축적한 운영 경험을 바탕으로 향후 다른 읍·면으로 사업을 확대할 수 있는 지속 가능한 농촌서비스 표준 모델로 발전시킨다는 구상이다.

정성주 김제시장은 "행정과 중간지원조직, 지역공동체가 든든한 파트너십을 구축해 김제시 전역에 활력 넘치는 농촌 돌봄 안전망을 촘촘히 만들어가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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