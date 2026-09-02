의정부시, 제3회 추가경정예산 1조7619억 원 확정

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 지난 1일 열린 제347회 의정부시의회 임시회 본회의에서 2026년도 제3회 추가경정예산안이 의결됐다고 2일 밝혔다.

의정부시청 전경. [사진=의정부시]

시에 따르면 이번 추경 규모는 1조7619억1651만 원으로 기정예산 1조6778억694만 원보다 841억957만 원 증가했다. 회계별로는 일반회계 1조5755억6557만 원, 기타특별회계 805억7551만 원, 공기업특별회계 1057억7542만 원으로 편성됐다.

일반회계는 증가분 726억5207만 원의 재원은 지방세, 순세계잉여금, 지방교부세 등 순세입 339억8602만 원과 국비·도비 보조금, 특별교부세 등 목적세입 386억6604만 원으로 구성됐다. 시는 이와 별도로 사업 우선순위를 재조정해 39억7944만 원 규모의 세출 구조조정도 실시했다.

일반회계 기준 주요 편성 내역은 ▲시내버스 공공관리제 115억 원 ▲지역화폐(의정부사랑카드) 발행 지원 16억1900만 원 ▲학교급식 지원 69억1010만 원 ▲기초연금 46억1017만 원 ▲대도시권광역교통위원회 광역버스 준공영제 지원 16억7255만 원 ▲장애인직업재활시설 운영 13억2559만 원 ▲수도권 통합요금제 환승할인 손실보전금 12억626만 원 등이다.

이 중 시내버스 공공관리제 예산 115억 원 가운데 109억 원은 지방채 발행을 통해 충당한다고 전했다.

지역화폐(의정부사랑카드) 발행 지원 사업도 시 집행부 원안대로 의결됐다. 시는 1인당 구매 한도를 30만 원으로 설정해 더 많은 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 운영할 계획이며 사업 효과를 지속적으로 조사·분석하고 관련 자료를 체계적으로 관리해 의회에 정기적으로 보고한다는 방침이다.

김원기 의정부시장은 "어려운 재정 여건 속에서도 민생과 안전에 우선순위를 두고 예산을 편성했다"며 "심도 있는 심의를 거쳐 예산안을 의결해 준 시의회에 감사드리며 확정된 예산이 시민의 삶에 실질적으로 닿을 수 있도록 신속하고 투명하게 집행하겠다"고 말했다.

의정부시는 지난 8월 13일 '8·13 의정부형 재정혁신'을 선언했으며 이에 앞서 8월 10일 출범한 '시민참여 재정혁신 전담팀(TF)'을 가동 중이다. 전담팀은 시의 세입·세출 구조를 전반적으로 진단하고 있으며 시는 단기간에 추진 가능한 과제부터 단계적으로 실행하고 중·장기 과제는 2027년도 본예산에 반영·구체화한다는 방침이다.

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